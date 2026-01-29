Végre fehér volt a karácsony, és szinte az egész január, sőt, 15 éve nem esett annyi hó Magyarországon, mint idén év elején. Ez azért is volt pozitív, mert 2025-ben több mint kéthavi csapadék maradt el, főleg a nyári nagy aszályok hatásait éreztük, amit alaposan megszenvedtek a zöldség- és gyümölcstermesztők is. Mennyire örülhetünk a sok csapadéknak, és mennyire aggódjunk a fagyok miatt? Megyeri Szabolcs kertészmérnökkel kerestük a választ a kérdésekre.
A cikk tartalmából
Cikkünkből kiderül,
- milyen hatással voltak a zöldség- és gyümölcstermésre a januári nagy fagyok,
- miért volt hasznos a növényvédelem szempontjából,
- hogyan befolyásolja a nyári terményt,
- és hogy miért nem lehetünk felhőtlenül boldogok az év hátralévő részében.
