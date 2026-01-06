Folytatódik a rendkívüli téli időjárás, a mínusz 15 fok sem kizárt

Az áram-, a gáz-, a víz- és a szemétszállítási szolgáltatások megfelelően működnek, sehol sincs fennakadás, elzárt település nincs az országban és lezárt út sincs – jelentette ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője keddi budapesti sajtótájékoztatóján, amelyen arról is beszámolt, hogy reggel Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével az operatív törzs megtartotta első ülését.

Mukics Dániel alezredes közölte: a meteorológiai előrejelzések értelmében még néhány napig biztosan rendkívüli téli időjárásra kell számítani, nem kizárt, hogy mínusz 15 fokkal is szembe kell nézni, és a déli országrészben kedd délutántól kezdődően akár 20 centimétert meghaladó friss hó is hullhat.

Hangsúlyozta: az áram-, a gáz-, a víz- és a szemétszállítási szolgáltatások megfelelően működnek, sehol sincs fennakadás.

Közölte: elzárt település sehol sincs az országban, és lezárt út sincs. Hétfőn napközben és az éjszaka folyamán öt utat kellett ideiglenesen lezárni árokba borult, úton keresztbe fordult járművek műszaki mentése miatt, de már mindenhol járhatók az utak – jegyezte meg.

Ismertette: áramkimaradás sehol sincs, hétfőn 475 fogyasztási helyen volt rövid időre áramszünet, jellemzően letört faágak, kidőlt fák miatt, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig egy villanyoszlopnak ütköző autó miatt 30 fogyasztási helyen szünetelt néhány óráig az áramszolgáltatás.

Több mint ezren készenlétben

Hangsúlyozta: a szolgáltatók részéről ezernél több ember áll készenlétben az ellátási zavarok megoldására, akik munkáját szükség esetén, például kidőlt fáknál, a tűzoltók segítik. Felhívta a figyelmet arra: ha közműszolgáltatás kiesése miatt huzamosabb időre fűthetetlenné válnának lakóingatlanok, a katasztrófavédelem a társszervekkel közösen melegedőbuszokat biztosít, és gondoskodik az emberek melegedőhelyre szállításáról.

Ha a havazás miatt közúton megközelíthetetlenné válna egy település, a készenléti szervek gondoskodni fognak az ott élők ellátásáról és szükség esetén egészségügyi ellátásukról is

– fűzte hozzá Mukics Dániel.

A szóvivő tájékoztatása szerint a havazás kezdete óta 168 tűzoltói beavatkozásra volt szükség, 7 esetben kidőlt fa, 161 esetben közlekedési balesetnél műszaki mentés miatt. A nap 24 órájában csaknem kétezer tűzoltó áll készenlétben ötszáz járművel, és, ha kell, létszámuk szolgálatszervezéssel növelhető.

Nagy munkában a mentősök és a rendőrség

Azt is közölte, hogy a mentőszolgálat 4690 mentési feladatot hajtott végre a havazás kezdete óta, sok esetben, például a fővárosi III. kerület hegyvidéki részén – tűzoltók is segítik a sérültek mentését.

Rendőrségi beavatkozásra 153 közúti közlekedési balesetnél volt szükség, ezek közül egy halálos, 24 pedig személyi sérüléssel járó volt. Ez a szám mintegy háromszor annyi, mint egy átlagos téli napon

– mutatott rá. Megjegyezte: a rendőrség 48 biztonsági intézkedést is végrehajtott.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság jelentése szerint 30 százalékkal emelkedett a kórházakban a sürgősségi és a traumás eredetű sérülések ellátásának száma – emelte ki a szóvivő. Kitért arra is, hogy a köznevelési intézményekben a tanítás mindenhol zavartalan, egy iskola egy termében jelentkezett csak fűtési probléma.