Az 1% Klub: 20 millió volt a tét az utolsó feladvány előtt, és csak egyetlen játékos jutott el odáig

TV2
admin Besenyei Balázs
2026. 01. 26. 14:05
TV2

Folytatódott Az 1% Klub című műsor, a TV2 IQ-alapú vetélkedője Kasza Tibivel. Az egyik versenyző, Dóra jutott el csak az utolsó feladványig, ahol már 20 millió forint volt a tét. Ha helyesen válaszolt a kérdésre, vihette haza a pénzt.

Ez volt a feladvány:

Négy testvér születésnapjában érdekes mintázat figyelhető meg. Jocó január 6-án, Frici február 7-én, Muci május 5-én született. Mikor született Nusi?

A helyes válasz az volt: november 8. Dóra rosszul válaszolt, így nem tudta hazavinni a pénzt. A feladvány magyarázata pedig: a hónap kezdőbetűje megegyezik a név kezdőbetűjével, a nap pedig a hónap betűinek számával.

