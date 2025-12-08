Dér Heni: Sokáig be voltam kategorizálva egy középszerű szintre

Számos kitűnő produkcióval a háta mögött Dér Heni besétált a Sztárban Sztár All Stars döntőjébe, és nyert. Az énekesnőt a Mokka stúdiójában faggatták érzéseiről hétfő délelőtt.

Egy ilyen beteljesülésérzést érzek. 22 év után most érzem azt valóban, hogy újra megismert az ország. Ezt az arcomat kevésbé látták. Nincsenek rossz döntések, de valamiért úgy döntöttem, hogy egy zenekar frontasszonya leszek a Megasztár után, ami nekem korlátot szabott. Megvolt a karakter, amilyennek kellett lennem, szókimondó tinilány, ahol ezt a pop-rock érzést kellett előadnom. És be lettem kategorizálva egy ilyen középszerű szintre. Onnan nem is kaptam lehetőségeket. Amikor szólókarrierbe kezdtem, ott már bennem volt az a lázadás, hogy már csak azért se. A lázadás a gyerekek születésével elsimult, élő példája lehetek, hogy bebizonyítsam, hogy valaki gyereket szül, férjhez megy, attól nem kell törvényszerűen derékba törnie a karrierednek, nőként megszűnsz létezni… nagyon szép életszakaszomat élem. Nagyon komoly támogatást kapok otthonról is