Sztárban Sztár All Stars döntő: Dér Heni nyerte az évadot

TV2
admin Besenyei Balázs
2025. 12. 07. 23:01
TV2

Vasárnap döntőjéhez érkezett a Sztárban Sztár All Stars, ahol arról szavazhattak a tévénézők, hogy Dér Heni, Freddie vagy Vavra Bence legyen az év legsokoldalúbb előadója.

  • Elsőként Freddie állt színpadra Michael Sembellóként a Flashdance betétdalát énekelve.
  • Majd Vavra Bence Kiss Tibiként duettezett Tarján Zsófival.
  • Őket követte Dér Heni és Bereczki Zoltán egy közös produkcióval.
  • Freddie aztán Törőcsik Franciskával énekelt, ahol Ember Márkot alakította.
  • Vavra Bence még egyszer színpadra állt Steven Tylerként.
  • Dér Heni pedig utolsó egyéni produkciójaként Céline Dion bőrébe bújt.

Egy nagy bejelentés

Újra lesz Exatlon Hungary a TV2-n, aminek két műsorvezetője Gelencsér Tímea és Palik László lesznek.

Ezt követően elárulták, ki kapta a legkevesebb szavazatot, azaz, ki lett a bronzérmes.

Freddie végzett a harmadik helyen.

Innen újra ráfordulhattak a tévénézők a szavazásra, hogy eldöntsék, Dér Heni vagy Vavra Bence érdemli meg jobban a győzelmet. A szavazatok összesítése után Till Attila kimondta a várva várt nevet:

Dér Heniét.

