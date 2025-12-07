Sztárban Sztár All Stars döntő: Dér Heni nyerte az évadot

Vasárnap döntőjéhez érkezett a Sztárban Sztár All Stars, ahol arról szavazhattak a tévénézők, hogy Dér Heni, Freddie vagy Vavra Bence legyen az év legsokoldalúbb előadója.
- Elsőként Freddie állt színpadra Michael Sembellóként a Flashdance betétdalát énekelve.
- Majd Vavra Bence Kiss Tibiként duettezett Tarján Zsófival.
- Őket követte Dér Heni és Bereczki Zoltán egy közös produkcióval.
- Freddie aztán Törőcsik Franciskával énekelt, ahol Ember Márkot alakította.
- Vavra Bence még egyszer színpadra állt Steven Tylerként.
- Dér Heni pedig utolsó egyéni produkciójaként Céline Dion bőrébe bújt.
Egy nagy bejelentés
Újra lesz Exatlon Hungary a TV2-n, aminek két műsorvezetője Gelencsér Tímea és Palik László lesznek.
Ezt követően elárulták, ki kapta a legkevesebb szavazatot, azaz, ki lett a bronzérmes.
Freddie végzett a harmadik helyen.
Innen újra ráfordulhattak a tévénézők a szavazásra, hogy eldöntsék, Dér Heni vagy Vavra Bence érdemli meg jobban a győzelmet. A szavazatok összesítése után Till Attila kimondta a várva várt nevet:
Dér Heniét.
