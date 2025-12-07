Sztárban Sztár All Stars döntő: Dér Heni nyerte az évadot

Vasárnap döntőjéhez érkezett a Sztárban Sztár All Stars, ahol arról szavazhattak a tévénézők, hogy Dér Heni, Freddie vagy Vavra Bence legyen az év legsokoldalúbb előadója.

Elsőként Freddie állt színpadra Michael Sembellóként a Flashdance betétdalát énekelve.

a Flashdance betétdalát énekelve. Majd Vavra Bence Kiss Tibiként duettezett Tarján Zsófival .

duettezett . Őket követte Dér Heni és Bereczki Zoltán egy közös produkcióval.

egy közös produkcióval. Freddie aztán Törőcsik Franciskával énekelt, ahol Ember Márkot alakította.

énekelt, ahol alakította. Vavra Bence még egyszer színpadra állt Steven Tylerként .

. Dér Heni pedig utolsó egyéni produkciójaként Céline Dion bőrébe bújt.

Ezt követően elárulták, ki kapta a legkevesebb szavazatot, azaz, ki lett a bronzérmes.

Freddie végzett a harmadik helyen.

Innen újra ráfordulhattak a tévénézők a szavazásra, hogy eldöntsék, Dér Heni vagy Vavra Bence érdemli meg jobban a győzelmet. A szavazatok összesítése után Till Attila kimondta a várva várt nevet:

Dér Heniét.