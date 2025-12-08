sztárban sztár all starstv2dér heni
Élet-Stílus

Dér Heni a Sztárban Sztár All Stars döntője után: Életemben először nyertem szakmai díjat

TV2
admin Besenyei Balázs
2025. 12. 08. 06:19
TV2

Dér Heni nyerte a Sztárban Sztár All Stars idei évadát, miután a vasárnapi döntőben ő kapta a nézőktől a legtöbb szavazatot. A finálét követő interjúban beszélt az érzéseiről a TV2 kameráinak.

Életemben először nyertem szakmai díjat, és nagyon-nagyon örülök neki. Nem gondoltam volna, nem is fogom föl, de nagyon örülök

– mondta meghatottan az énekesnő, aki a fináléban első körben Bereczki Zoltán oldalán személyesítette meg Szinetár Dórát, majd Céline Dionként énekelt hatalmasat.

A győzelem pillanatai képekben:

4 fotó

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Sztárban Sztár All Stars döntő: Dér Heni nyerte az évadot
Krízis az Apple-nél: sorra hagyják el a vezetők a céget
„A remény nálam végleg kifogyott” – Krasznahorkai László beszédet mond Stockholmban
Mennyiből jön ki egy ötéjszakás hajóút a Karib-tengeren?
Nagy Márton receptje: állami segítséggel készül csúcsgazdagoknak a zánkai luxusvillapark, amin kétszer bukhatnak az adófizetők
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik