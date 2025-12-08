Dér Heni a Sztárban Sztár All Stars döntője után: Életemben először nyertem szakmai díjat

Dér Heni nyerte a Sztárban Sztár All Stars idei évadát, miután a vasárnapi döntőben ő kapta a nézőktől a legtöbb szavazatot. A finálét követő interjúban beszélt az érzéseiről a TV2 kameráinak.

Életemben először nyertem szakmai díjat, és nagyon-nagyon örülök neki. Nem gondoltam volna, nem is fogom föl, de nagyon örülök

– mondta meghatottan az énekesnő, aki a fináléban első körben Bereczki Zoltán oldalán személyesítette meg Szinetár Dórát, majd Céline Dionként énekelt hatalmasat.

A győzelem pillanatai képekben: