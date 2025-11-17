Váratlan fordulatot vett a feleség bosszúja, aki az esküvő után jött rá, hogy a férje pornófüggő

Egy amerikai házaspár nyíltan mesélt arról, milyen nehézségeket okozott a kapcsolatukba a férfi pornófüggősége, és hogyan próbálják helyrehozni a házasságukat – írja a Sun.

A 27 éves Madison Loftin alig több mint egy hónapja ment feleségül a 32 éves Kyle-hoz, amikor rájött, hogy a férfi súlyos pornófüggő. A vízvezeték-szerelőként dolgozó férj korábban már őszintén mesélt arról a nőnek, hogy nyolcévesen látta élete első pornófilmjét, ami után függővé vált, de azt eltitkolta, hogy ez még mindig hatással van az életére – ugyanez ma már például Olaszországban vagy Franciaországban nem történhetne meg vele, miután ezekben az országokban személyi kell a pornónézéshez. Korábban írtunk egy floridai rendőrről, aki vezetés közben sem bírta megállni, hogy pornót nézzen, és balesetet is okozott emiatt, míg az utahi Salt Lake City-ben élő Kyle a rosszabb napokon akár 3-4 órát is eltöltött felnőtt filmes tartalmak nézésével.

Elég gyorsan rákattantam, és ez lett a mankóm minden negatív érzelem esetén. Nagyon romboló volt, amiben a legrosszabb, hogy elvesztettem a feleségem bizalmát

– mesélte a férj.

Máshogy elsült bosszú

Annak ellenére, hogy találkozott a feleségével, Kyle továbbra is küzdött a függőségével, ami a szexuális életükre is kihatott. Már egy hónapja házasok voltak, amikor a nő egy autós kirándulás során pornóvideókat fedezett fel a férfi telefonján, mire a férfi összeomlott és mindent bevallott. A leleplezés Kyle-t évekig tartó felépülésbe és visszaesésekbe vezette. A pár számos kudarcot élt át, miközben próbálták újraépíteni a köztük lévő bizalmat és a férfi 12 lépéses felépülési programokon is részt vett.

„Többször is rajtakaptam olyan hazugságokon, amiket már hat hónapja vagy egy éve hazudott. Egy függő a fejében tudja, hogy elrontotta, de nem akar konfrontációt, ezért azt mondja magának: »Nem fogom elmondani neki, ez volt az utolsó alkalom, nem teszem meg újra, szóval nem kell elmondanom neki«” – osztotta meg Madison.

Egy mélyponton a feleség annyira dühös lett, hogy sajátos bosszút talált ki: ő is elkezdett pornót nézni. Habár eredeti célja az lett volna, hogy viszonozza a férjének a fájdalmat, a vendetta nem várt eredményt hozott, mert hamar rájött, hogy mennyire addiktív az ilyen tartalmak fogyasztása, milyen nehéz velük leállni, amitől jobban megértette a férje viselkedését is.

Valahogy viszonozni akartam a fájdalmat. Szóval elmentem és pornót néztem, de nagyjából egy hétre én is csapdába estem. Ez felnyitotta a szememet, hogy ez mennyire addiktív lehet.

Önbecsülési problémák

A párnak később két közös gyermeke született, és miközben a férfi küzdött a függőségével, a nőnek egyre csökkent az önbecsülése.

„Összezavart, hogy miért nem akar sohasem intim kapcsolatban lenni, mert mindig azt hallottam, hogy a srácok állandóan ezt akarják. Voltak olyan esetek, hogy kiöltöztem, amikor hazaért, és megpróbáltam kezdeményezni, de egyszerűen a szeme se rebbent, mert aznap már látott videókat.”

A visszautasítás a szülés után még mélyebben érintette Madisont, amikor egyébként is bizonytalanabbnak érezte magát a teste miatt, és a férje elutasítása nagyon megviselte. Két évvel ezelőtt elérte a teljes összeomlást, és megkérte a férjét, mindössze egy hónappal a második gyerekük megszületése után, hogy menjen el, de végül visszafogadta a férfit. A családjával és a barátaikkal együtt úgy látják, hogy Kyle sokat fejlődött. A felesége szerint a gyógyulás nem lineáris, hanem folyamatosan dolgozni kell rajta, és habár a kapcsolatuk végét kívánó kommentelőknek azt válaszolja, teljesen egészében senki sem értheti meg a történetüket, bízik benne, hogy annak elmesélésével másokon is segíthet.

Bármennyire is úgy érzed, mintha ez a függőség a te hibád lenne, mert nem vagy elég vonzó, ennek semmi köze hozzád. Ez egy egészségtelen megküzdési mechanizmus, amelyet az emberek arra használnak, hogy elzsibbasszanak valami olyan fájdalmat, amellyel abban a pillanatban nem tudnak megbirkózni. Elég vagy, és mindig is elég voltál

– mondta Madison.