olaszországpornószemélyi igazolványtörvény
Tech

Olaszországban is személyi kell a pornónézéshez

EMS-FORSTER-PRODUCTIONS / Getty Images
24.hu
2025. 11. 03. 12:19
EMS-FORSTER-PRODUCTIONS / Getty Images

Nyár végén életbe lépett az Egyesült Királyságban az úgynevezett internetes életkor-ellenőrzési törvény, melynek értelmében azonosítania kell magát annak, aki pornóoldalakat akar felkeresni. Bár a törvénynek vannak hibái, a terv sok más európai országban is megjelent: Franciaország után már Olaszországban sem  lehet személyi igazolvány nélkül ilyen oldalakat felkeresni – írja az Engadget.

Az olasz médiahatóság, az AGCOM a napokban közölte: az országban november 12-től bevezetnek egy életkor-ellenőrző rendszert, melynek célja, hogy meggátolja a kiskorúak hozzáférését a pornóhoz. Az első lista körülbelül 50 weboldalt foglal magában, egyebek mellett a Pornhub, az Xhamster és az OnlyFans is szerepel rajta. A felhasználóknak „hitelesített külső feleken” keresztül kell igazolniuk magukat.

Ezek lehetnek cégek, bankok, vagy akár mobilszolgáltatók is, amelyek már rendelkeznek a szükséges információkkal.

Az ellenőrzési folyamat végén a felhasználó kap egy kódot: ezzel lehet hozzáférni a kívánt oldalakhoz. Az ígéret szerint kettős anonimitási rendszert alkalmaznak a folyamat során, melynek célja a magánélet védelme. A pornóoldalak így csak azt láthatják, hogy a felhasználó nagykorú-e – a személyazonosságát nem. Az ellenőrzést folytató cég pedig nem tudhatja, hogy az igazolás során a felhasználó milyen weboldalhoz próbál hozzáférni.

A november közepétől érvényes jogszabály szerint a felhasználóknak ezt minden egyes alkalommal meg kell tenniük, amikor megpróbálnak hozzáférni egy pornóoldalhoz. Ha egy weboldal nem tesz eleget az új követelményeknek, akár 250 ezer eurós – körülbelül 100 millió forintos – büntetéssel is szembesülhet.

Kapcsolódó
„Aki a törvény ellen van, az a gyermekbántalmazók oldalán áll” – óriási a felháborodás a britek elhibázott gyermekvédelmi törvénye miatt
Hatályba lépett a britek netes életkor-ellenőrzési törvénye, ami a szakértők szerint többet árt, mint használ.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Egymás után dönti a csúcsokat a forint
Jennifer Aniston megmutatta új párját az Instagramon
Életeket menthetett meg a hősies alkalmazott, amikor közbeavatkozott az angliai késelés során
Megvannak az idei Sztárbox-bajnokok: Kulcsár Edina és ifjabb Schóbert Norbi is győztek
„Apci, gyere!” – a Duchenne-szindrómával küzdő Kele szülei nem akarnak csodadokik és csodaterápiák után kutatni
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik