Olaszországban is személyi kell a pornónézéshez

Nyár végén életbe lépett az Egyesült Királyságban az úgynevezett internetes életkor-ellenőrzési törvény, melynek értelmében azonosítania kell magát annak, aki pornóoldalakat akar felkeresni. Bár a törvénynek vannak hibái, a terv sok más európai országban is megjelent: Franciaország után már Olaszországban sem lehet személyi igazolvány nélkül ilyen oldalakat felkeresni – írja az Engadget.

Az olasz médiahatóság, az AGCOM a napokban közölte: az országban november 12-től bevezetnek egy életkor-ellenőrző rendszert, melynek célja, hogy meggátolja a kiskorúak hozzáférését a pornóhoz. Az első lista körülbelül 50 weboldalt foglal magában, egyebek mellett a Pornhub, az Xhamster és az OnlyFans is szerepel rajta. A felhasználóknak „hitelesített külső feleken” keresztül kell igazolniuk magukat.

Ezek lehetnek cégek, bankok, vagy akár mobilszolgáltatók is, amelyek már rendelkeznek a szükséges információkkal.

Az ellenőrzési folyamat végén a felhasználó kap egy kódot: ezzel lehet hozzáférni a kívánt oldalakhoz. Az ígéret szerint kettős anonimitási rendszert alkalmaznak a folyamat során, melynek célja a magánélet védelme. A pornóoldalak így csak azt láthatják, hogy a felhasználó nagykorú-e – a személyazonosságát nem. Az ellenőrzést folytató cég pedig nem tudhatja, hogy az igazolás során a felhasználó milyen weboldalhoz próbál hozzáférni.

A november közepétől érvényes jogszabály szerint a felhasználóknak ezt minden egyes alkalommal meg kell tenniük, amikor megpróbálnak hozzáférni egy pornóoldalhoz. Ha egy weboldal nem tesz eleget az új követelményeknek, akár 250 ezer eurós – körülbelül 100 millió forintos – büntetéssel is szembesülhet.