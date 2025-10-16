házasság első látásratv2farmsanya
Házasság első látásra: Sanya csalódott a feleségében, szerinte „a Facebook-képei meg a valóság nem teljesen ugyanaz”

2025. 10. 16. 06:38
Folytatódott a Házasság első látásra a TV2-n, ahol Sanya ismét felesége és annak közösségi médiás jelenlétén rugózott. Már az esküvőn is Rita Facebook-képeivel volt elfoglalva, mondván, „Ha ilyen teste volt… még bármi lehet”.

Most a nászútjukra utazva kellemes témát talált a személyi edző/taxisofőr az autóban:

Mikoriak azok a képek? A profilképed

– érdeklődött Rita profilképe kapcsán, aki szerint férje azt keresi, hol tudna belekötni. Majd Sanya kifejtette, mi miatt érdeklődik:

A Facebook-képeid meg a valóság nem teljesen ugyanaz.

Ezt követően azt fejtegette, ha feleségének ő tényleg bejönne, akkor bizonyára nem szájrapuszit adott volna a násznép előtt a hitvesi csóknál.

Rita kifejtette, fiatalabb férfiakkal is voltak kapcsolatai, például 10+ év korkülönbséggel. Sanyának nem tetszett, hogy felesége fiatalabb férfiakkal is volt együtt.

– Nekem ez se szimpatikus.

– De magad felé szimpatikus, hogy 60 évesen húsz évvel fiatalabb csaj…

– Igen.

