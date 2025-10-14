Házasság első látásra: „Ha ilyen teste volt… még bármi lehet” – Sanya kielemezte felesége netre feltöltött képeit

A Házasság első látásra új évadának első részében megismerhettük a 60 éves Varga Sanyát, aki személyi edzőként feleségül vette az 55 éves Fűzfa Ritát. Nem igazán volt elégedett a nő életkorával, ugyanis fiatalabb feleségre számított.

Noha az esküvő után kiderült, hogy ismerik egymást, legalábbis Facebookon ismerősök, Sanya pedig üzenetet is küldött korábban a nőnek. Ezt az egyik barátjával vesézték ki.

2022. április 15-én, éjjel 1 óra 6 perckor küldtem neki egy smiley-t, egy mosolyt.

Sanya elmesélte Andornak, hogy nem fogta meg a nő első látásra, de „aranyosnak, kedvesnek tűnik”. Majd elmerültek a nő közösségi médiás képeinek elemzésében.