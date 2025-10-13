Azt kérte a násznéptől, fizessenek az esküvő helyszínéért

Egy pár arra kérte az esküvőjükre, illetve a lakodalmukra meghívott vendégeket, hogy segítsenek kifizetni a helyszín és a szállás költségeit – írja a New York Post. A lap egy kínos esküvői történetekről szóló Reddit aloldalon, a weddingshamingen lelt rá egy koszorúslány bejegyzésére, aki részletesen írt a történtekről.

A nő elmondta, egy olyan esküvőre volt hivatalos, amely a legtöbb vendég számára 7 órás autótra volt, de a repülőgéppel érkezőknek is nagyjából két órát kellett vezetniük a helyszínig.

A koszorúslány azt írta, a pár egy nagy házat bérelt, a násznépet pedig arra kérték, egy héttel az esküvő előtt érkezzenek meg.

Amellett, hogy mindenkit arra kérnek, hogy maradjon egy hétre, azt is kérik, hogy mindenki fizessen a házban való tartózkodásáért

– írta a nő, aki elárulta, a pároktól 1200 dollárt (kb. 404 ezer forint), míg az egyedülállóktól 600 dollárt (kb. 202 ezer forint) kértek. Szerinte azért akarták, hogy a vendégek egy hétig maradjanak, mert így megtérült volna az esküvőjük költsége.

A nő azt is sérelmezte, hogy koszorúslány létére nem kapott ingyen repülőjegyet.

“A vőlegény is egy gazdag családból származik, így nem kellett volna, hogy problémát jelentensen számukra előre kifizetni a költségeket

– írta a bejegyzésben hozzátéve, hogy ha a pár túlságosan magasnak találta a költségeket, olcsóbb helyszínt kellett volna választaniuk.

Nem ritka, hogy a házasulandó felek különböző módokon pénzt kérnek a násznéptől. Egy pár a rekkenő hőségben tartotta az eseményt, mégis 2 dollárt kértek a vízért vendégektől, de volt olyan New York-i esküvő, ahol jegyet kellett vásárolniuk a résztvevőknek.