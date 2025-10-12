Megasztár: Tóth Gabi mindenkit lesokkolt, mert élő show-ba viszi a versenyzőt, akit korábban a házába is befogadott

Elképesztő drámázást követően kialakultak Tóth Gabi és Marics Peti élő show-s csapatai a Megasztárban. A szombati adásban szokás szerint volt nagyon sok káromkodás, asztaltól felállás, vita és könnyek – ezek javarészt Tóth Gabihoz tartoztak.

Nem alaptalanul: az énekesnő nagyon nehezen tudta kiválasztani azt a három embert, akit az élő adásokba magával akart vinni.

Ott volt Balogh Krisztofer és Endrődi Rebeka párbaja. A dolog pikantériáját adta az is, hogy Balogh korábban Tóth Gabinál lakott, az énekesnő ugyanis segített az utcára került tehetségen.

Noha Endrődi az egész stúdió szerint kivételesen énekelt, messze jobban Baloghnál, Tóth Gabi mégis utóbbit juttatta tovább. Végül olyan nagy vita kerekedett, hogy az énekesnő kisétált a stúdióból.

Nagyon sok nyíl van már a hátamban, úgyhogy elviselek még egyet. Nem tudtam máshogy dönteni…

Visszatérve elmagyarázta, hogy meghozott egy döntést, amit ne kérdőjelezzen meg senki, ő sem próbál hatni mentortársaira hasonló esetben (igaz, Marics Peti választásainál 90 százalékban Tóth Gabi beszélt).

Mindenesetre Tóth és Marics is kiválaszotották azt a három embert, akivel az élő show-ban kívánnak versenyezni.