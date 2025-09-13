apácakolostoridősek otthonaidősotthon
Kiköltözött az idősek otthonából a három nővér, és visszatértek a bezárt alpesi kolostorukba

24.hu
2025. 09. 13. 21:55
A három 80 fölötti osztrák apáca igen nagy fába vágta a fejszéjét, hiszen a kolostorban, ahol szinte egész életükben laktak, a visszaköltözésükkor még víz és áram sem volt.

Három 80 év feletti osztrák apáca nemrég úgy döntött, hogy a lakhelyükként funkcionáló idősek otthona helyett inkább visszatérnek a kolostorba, ami egészen a bezárásáig az otthonuk volt. Az egyházi elöljáróik azonban egyáltalán nem örülnek a dolognak – írja a BBC.

A 88 éves Bernadette nővér, a 86 éves Regina nővér és a 82 éves Rita nővér volt a Salzburg melletti Elsbethenben található Goldenstein-kolostor utolsó három lakója, azonban a kolostort pár éve bezárták a fejük fölött, őket pedig egy katolikus idősek otthonában helyezték el.

„Annyira örülök, hogy itthon vagyok. Az idősek otthonában mindig honvágyam volt. Annyira boldog és hálás vagyok, hogy visszatérhettem” – mondta Rita nővér.

A hármas azt állítja, hogy 2023 decemberében akaratuk ellenére vitték el őket a kolostorból. „Nem kérdeztek meg minket” – mondta Bernadette nővér. „Jogunk volt itt maradni életünk végéig, és ezt megsértették.”

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Adelina Comas-Herrera (@adelina.co.he) által megosztott bejegyzés

A három apáca azért szeretné annyira az élete végét az 1877-ben kolostorrá és lányiskolává alakított, 2017 óta pedig már fiú tanulókat is befogadó Goldenstein-kastélyban tölteni, mert mindhárman itt éltek szinte egész életükben.

Bernadette nővér maga is ebbe az iskolába járt, 1948-ban érkezett ide tinédzserként. Az egyik osztálytársa az osztrák filmszínésznő, Romy Schneider volt. Regina nővér 1958-ban, Rita nővér pedig négy évvel később érkezett a kolostorba.

Mindhárman sok éven át tanárokként dolgoztak az iskolában. Regina nővér pedig még az iskola igazgatója is volt egy időben.

De a nővérek száma egyre csökkent, ezért 2022-ben az épületet a salzburgi érsekség és a Reichersberg apátság, egy augusztini kolostor vette át. Innentől kezdve pedig Markus Grasl apát lett az elöljárójuk.

A közösséget 2024 elején hivatalosan feloszlatták, és a megmaradt nővéreknek élethosszig tartó lakhatási jogot biztosítottak, amennyiben egészségi állapotuk és szellemi képességeik ezt lehetővé tették. De 2023 decemberében úgy döntöttek, hogy áthelyezik őket egy katolikus egyház által fenntartott idősotthonba.

A három nővér azonban itt nem volt boldog, ezért most szeptember elején egy csapat volt diák segítségével visszaköltöztek a kolostorba.

„Egész életemben engedelmes voltam, de ez már túl sok volt” – mondta Bernadette nővér. Összepakoltak néhány holmijukat, és visszatértek a kolostorba. A korábbi lakásaik zárjait kicserélték, ezért lakatost hívtak. De amikor megérkeztek, nem volt áram és víz.

Az elöljárójuk, Grasl apát azonban nagyon nincs elragadtatva a nővérek döntésétől, amit „teljesen érthetetlennek” nevezett.

„A kolostor szobái már nem használhatók, és semmiképpen sem felelnek meg a megfelelő gondozás követelményeinek” – mondta. Szerinte a nővérek „bizonytalan egészségi állapota” azt jelenti, hogy már nem képesek arra, hogy önálló életet tudjanak élni itt. Az idősek otthonában viszont „professzionális és jó orvosi ellátást” biztosítottak a számukra.

De az apát azt is hozzátette, hogy az apácák kolostor jövőjével kapcsolatos kívánságainak nagy részét figyelembe vették, beleértve az iskola további fenntartását is. Így a három apáca visszaköltözhetett a korábbi otthonukba. Ahol már az áram- és vízvezetékeket is részben helyreállították, és az orvosi segítség mellett a korábbi tanítványaik is folyamatosan meglátogatják őket.

Az áram- és vízvezetékek már részben helyreálltak, támogatóik élelmiszert és egyéb szükségleti cikkeket hoznak nekik, és orvosok is megvizsgálták őket.

Akiket jobban is érdekelnének a három nővér kalandjai, azoknak van egy jó hírünk. Az apácák ugyanis nemrég az Instagramra is regisztráltak.

