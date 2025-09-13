Ajándékba kapod a mosógépet, ha utána teherbe esel – bizarr reklámkampány verte ki a biztosítékot Svédországban

Komoly felháborodást váltott ki egy elektronikai áruház marketingkampánya Svédországban.

A norvégiai székhelyű Power áruházlánc akciójának lényege: ha egy női ügyfelük a vásárlás után egy hónapon belül teherbe esik, visszatérítik számára a vásárolt termék árát – írja a Daily Mail.

A kampány reklámjain egy pozitív terhességi teszt látható a következő szlogen mellett: „Egy ajánlat, amitől lehet, hogy elhányod magad”, de úgy is hirdették, hogy „olyan ajánlat, amiért érdemes levetni a nadrágot”.

A Powert szexizussal, a nők tárgyiasitásával – mások egyenesen nőgyűlölő akcióval – vádolják, az akciót bepanaszolták a reklámokért felelős ombudsmannál is.

A cég marketingvezetője szerint kampányuk egyáltalán nem szexista; ők csak szeretnének kitűnni a szürke reklámközegből, és közben hozzájárulnának egy fontos társadalmi kérdés megoldásához: a statisztikák szerint Svédországban az utóbbi 23 évben nem született olyan kevés gyermek, mint az idei év első felében.

Nem ez az első alkalom, hogy a Power promóciója felháborodást vált ki: tavaly az áruházláncnak vissza kellett vonnia egy akciót, amely 50 százalékos kedvezményt ígért minden vásárlónak, aki hajlandó volt a cég logóját magára tetováltatni.