Együtt alszanak, nem csak egymás mellett – állítja a feleség, akinek homoszexuális a férje

Egy heteroszexuális nő nyíltan mesélt róla, mit csinálnak a férjével a hálószobájukban, annak ellenére, hogy a férfi meleg – írja a Daily Mail.

A 37 éves Samantha Greenstone és a 31 éves Jacob Hoff először akkor találkoztak, amikor egy évtizeddel ezelőtt meghallgatásra jelentkeztek a Hegedűs a háztetőn című darabra. Bár a férfi melegnek, a nő pedig heteroszexuálisnak vallja magát, a pár elkezdett randizni, miután úgy érezték, olyan erős a kapcsolatuk, hogy az túlmutat a „sima szexualitáson”. Jacob Hoff felidézte, amikor először találkozott lelki társával, és felfigyelt a nő nevetésére:

Miután mindketten szerepeltek a sorozatban, a próbák alatt közelebb kerültek egymáshoz, és „utána szinte minden egyes nap együtt lógtak”. A feleség eleinte teljes zavarodottságban élt, miután rájött, hogy Hoff iránti érzései többet jelentenek egy barátságnál, és egy energiagyógyászhoz is tanácsért fordult, aki azt állította, hogy a párnak „közös spirituális köldökzsinórja” van. Greenstone végül meghozta a döntést, hogy üzenetet küldjön a férfinek, és bevallja az érzéseit – amelyeket Hoff viszonzott.

A színészek 2024 végén házasodtak össze, és azóta számos rajongót vonzottak, akik kíváncsiak a kapcsolatukra, különösen mióta elárulták, hogy családot szeretnének alapítani.

A pár az Instagram-oldalán osztotta meg közel 480 ezer követővel a hírt, hogy megválaszolják a sokak által feltett kérdést: együtt alszanak?

– mondja a feleség.

A férje elárulja, hogy tudja, sokan teszik fel a kérdést, meleg létére hogyan feküdhet le egy nővel, amire válasza a következő:

Samantha Greenstone azért megjegyzi, ő mégiscsak egy nő, miután néha az ellenkezőjét feltételezik róla tekintettel a férje szexuális orientációjára. A Los Angeles-i pár ragaszkodik hozzá, hogy a házasságuk monogám, és nem arra szolgál, hogy elrejtsék a szexualitásukat. Számukra a házasság szent, és abban az értelemben régimódinak tartják magukat, hogy nem szeretnék megnyitni a kapcsolatukat, hanem egy hagyományos családra vágynak. A férfi szerint a homoszexualitásának semmi köze ahhoz, hogy mennyire hűséges, mint mondja,

Egy kapcsolatban minden nap úgy ébredsz fel, hogy kiválasztod a partnered, és ez így van, bármilyen legyen is dinamika. Meleg vagyok. És melegként is megtarthatod a személyiségedet, még akkor is, ha a kapcsolatod nem ehhez igazodik. Ez túlmutat egy vizuális, kéjsóvár kapcsolaton. Ez egy lélekkel teli kapcsolat