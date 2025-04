Szabó András Csuti a spanyolországi áramszünetről: „Amit az utcán tapasztaltunk, arra nem lehettünk felkészülve”

Hétfőn a 24.hu-n is hírül adtuk, hogy a spanyol belügyminisztérium az esti órákban nemzeti szükségállapotot rendelt el az országos áramkimaradás miatt. A kedd reggeli hírek szerint, habár éjjel az áramellátás nagy része helyreállt, Spanyolországban továbbra is szükségállapot van érvényben. Mint kiderült, a jelenleg is Barcelonában tartózkodó Szabó András Csuti és párja, Sudár Bianka is részesei voltak a történelem eddigi legnagyobb áramszünetének. Tapasztalataikról nemrég a Borsnak mesélt az üzletember.

Épp egy boltban vásároltunk, amikor hirtelen elment az áram. Nem gondoltunk semmi különlegesre, vártunk egy darabig, majd jöttek a biztonságiak, hogy mindenki hagyja el az üzletet. A telefonunkkal világítva mentünk ki, de amit az utcán ekkor tapasztaltunk, arra nem lehettünk felkészülve. Az emberek özönlöttek fel a metrókijáratokon, mint később megtudtuk, kimentették őket a kocsikból, és gyalog jöttek a sínek mentén, majd fel a hosszú lépcsőkön: gyerekek, idősek, betegek, mindenki

– magyarázta.

Nem volt taxi, nem volt tömegközlekedés, nem működtek a közlekedési lámpák… Gyalog indultunk el a hotelünkbe, ez egy két óra 45 perces »séta« volt. De legalább ott biztonságban éreztük magunkat. Nem volt készpénzünk, sehol sem tudtunk fizetni, a hotelben végül kaptunk enni. Elképesztő élmény volt. Félelmetes érzés, hogy el vagy zárva a külvilágtól!

Mint mondja, elektromosság híján a telefonjukon sem volt internet, így órákon át nem tudták, pontosan mi a helyzet és mire kell felkészülniük.

Erre nincs a világ felkészülve, pedig nem ártana játszani a gondolattal, hogy ugyan már a mesterséges intelligencia válaszol minden kérdésünkre, ha jól kérdezünk, egy sima áramszünet visszalök minket a kőkorszakba…

– fogalmazott az üzletember, aki a héten még Barcelonában marad, remélve, hogy lesz áram a városban.

