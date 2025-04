„Úszni is úgy tanultam, hogy orgia zajlott körülöttem” – háromévesen kényszerítették a szexszekta 67 éves vezetőjéhez

Hátborzongató történeteket osztott meg a gyerekkoráról az az amerikai nő, akit az Isten gyermekei (Children of God) elnevezésű karizmatikus keresztény közösség tagjaként már hároméves korában „hozzáadtak” a szekta mindenható urához, a „nász” idején 67 éves David Berghez.

A követői által gyakran Dávid királynak, Mózes Dávidnak, Dávid atyának vagy egyszerűen csak Apának, illetve Nagyapának hívott szektavezér ráadásul már a születése előtt kinézte magának a követői gyermekeiként megszülető Serena Kelley-t.

„A szüleim, a most 71 éves Sara és a 69 éves Alfred a 70-es évek elején csatlakoztak az Isten gyermekeihez, és az egyik amerikai közösségükben találkoztak egymással” – mesélte a most 41 éves nő, aki nagykorúvá válásáig maga is a gyülekezet tagja volt.

Édesanyja, Sara ráadásul a szektavezér jobbkeze volt, és nemcsak Berg gyerekeire – köztük az egyik dadusa 2005-ös meggyilkolásával és saját öngyilkosságával a pedofil karizmatikus szekta bűneire rávilágító Ricky Rodriguezre – vigyázott, hanem

a kisgyerekek szexualizálásán alapuló „nevelési elveik” kidolgozásáért is felelős volt. Így Rodriguez mellett – akinek a zaklatását részletesen bemutatták a szekta módszereit tárgyaló egyik könyvben – Serena is rendszeresen felbukkant a szekta hivatalos kiadványaiban.

Ezért Serena az egyik legismertebb arca volt a közösségnek, amelynek hívei a Biblián kívül leginkább a saját tanaikat olvashatták, a rádióból vagy a tévéből sem tájékozódhattak, és csak olyan filmeket vagy rajzfilmeket nézhettek meg a tagok – beleértve a gyerekek is –, amikre a közösség vezetői áldásukat adták.

A később A család (The Family) és A nemzetközi család (The International Family) néven működő szekta videókazettáin pedig a saját gyerekműsorok mellett olyan videóklipek is helyet kaptak, amikben a gyerekeket takarításra próbálták nevelni, vagy arra, hogy hallgassanak az apjukra.

Pedofília és prostitúció Isten nevében

Az újkeresztény közösséget még 1968-ban alapította Dél-Kaliforniában az akkor 49 éves Berg azok után, hogy egy szexbotrány miatt el kellett hagynia a korábbi gyülekezetét Arizonában.

Az eredetileg Tinik Krisztusért (Teens for Christ) névre keresztelt, majd 1969-ben Isten gyermekeire átnevezett közösség tanai pedig hamar népszerűek lettek a fiatalok körében, leginkább azért, mert Berg ígérete, miszerint a követői a szeretet által megválthatják a világot a pusztulástól, jól rezonált a kor fő ellenkulturális mozgalmának számító hippik üzenetével.

A Cults to Consciousness című podcast vendégeként Serena azt mesélte, hogy az édesanyja is egy problémás egyetemista volt, aki az egyik balhéja után a kampuszon sétálva találkozott először David Berg híveivel, és ezáltal Jézus Krisztussal – nem sokkal később pedig már a közösség egyik kulcsfigurája volt.

„Ahogy nőtt a létszám, Berg fanatikussá vált, azt állítva, hogy hamarosan vége lesz a világnak, és csak a követői üdvözülnek” – magyarázta Kelley, aki szerint a szektavezér azt is előszeretettel hangoztatta, hogy a szexualitás nem szégyellni való dolog, hanem olyasmi, amit ünnepelni kell.

Még akkor is, ha a gyerekek szexualitásáról van szó.

Ennek szellemében Berg és a belső köre – köztük a nevelési kiadványokat író Sara, Serena édesanyja – azt hirdette, hogy a gyerekeknek már hároméves koruk előtt ajánlott elkezdeniük a szexuális életüket.

A szinte azonnal nemzetközi terjeszkedésbe kezdő egyház az 1970-es évekre már 10 ezer tagot számlált, több mint 50 országban volt jelen. A híveknek azonban meg kellett szakítaniuk minden kapcsolatot a külvilággal, és a közösség kommunáiba kellett költözniük. Ezekből a kommunákból a szervezet honlapja szerint már 1972-ben is 130 létezett.

A szekta nemzetközi jelenlétét az is jól mutatja, hogy a Kiddie Viddie című videókazettáik még magyar nyelven is megjelentek a rendszerváltás környékén.

A követők legfontosabb feladata az volt, hogy toborozzanak minél több harcost, akik Isten oldalán küzdenek majd a jó és gonosz közti háborúban, és akik persze adományokkal segítik az egyházat. A küldetés végrehajtásához szinte minden eszköz megengedett, sőt, kívánatos volt. A női hívek például a „flirty fishing” módszerét alkalmazták, vagyis férfiakat csábítottak el. A férjeik, párjaik tudtával, a szektavezető utasítására végeztek szexmunkát, aminek hasznából aztán egy fillért sem láttak. És mivel a szekta tiltotta az abortuszt, rengeteg törvénytelen gyermek született a közösségben – írtuk egy korábbi, a szektát bemutató cikkünkben.

Még a nevét is a szektavezér találta ki

Mire Sara 1982-ben teherbe esett Serenával, addigra már Berg belső köréhez tartozott, és a Fülöp-szigetekre költözött, hogy a gyerekei apjával és Serena idősebb nővérével a szektavezér kommunájában éljenek.

Bergnek már azelőtt tervei voltak velem, hogy 1983 februárjában megszülettem volna. Ő választotta ki a nevemet, és azt is ő találta ki, hogy gyerekkoromban Mary Dear legyen az álnevem a szekta kiadványaiban. Amiket a világ minden tájára elküldtek a követőinek, hogy megmutassák, mi minden lehetséges, ha az ember »helyesen« nevel egy gyereket

– mondta Serena.

#traumarecovery #traumainformed #marydear #childrenofgod #cultmemories #meninosdedeus #childrenofgodcult #cultlife #cultawareness #cultyvibes #culttrauma ♬ original sound - Serena Kelley @serkelley Backtracking a little to give a little introduction to myself. My name is Serena Kelley and I was known in the cult as Mary Dear. I grew up as a child celebrity, born in David Berg the cult founder’s commune. The cult created books about the adventures of Berg’s adopted children and me and my older sister Davida. because of this, thousands of children all over the cult grew up reading stories about me. As I got older and left David Berg’s household, people found out who I was. Kids would come up to me in shock, like they were meeting a celebrity. They would ask me to sign books, notebooks, shirts, photos, etc. I was often separated from the other children and would visit my mother in secret top leadership homes. My unusual upbringing in The Children of God cult gave me a 100% fully rounded perspective of the inner workings, its extreme hierarchies and discrepancies. #mysereneearth

Az egykori szektatag azt is felidézte, hogy a követők az apokalipszisre készülve szinte mindenüket a messiásként tisztelt Bergnek adományozták. Így a hívek többsége nagy szegénységben élt a szekta különböző kommunáiban. „De a manilai magántelepén, ahol én laktam, egy kúria, több ház és egy medence is volt” – mondta Serena.

A fényűző kúria falai között mindennapos volt a bántalmazás.

A szexuális visszaélések már kisgyermekkoromban elkezdődtek – emlékszem, hogy Berg már kétéves koromban is rávett, hogy Nagypapának szólítsam, és rendszeresen fogdosott. Úszni is úgy tanultam meg a medencéjében, hogy közben egy orgia zajlott körülöttem

– magyarázta Serena. „Rendszeresen megvertek és szexuálisan zaklattak a férfiak és az idősebb fiúk – ez a mindennapi élet része volt számomra és a többi gyerek számára, és soha nem éreztem magam biztonságban” – elevenítette fel a szörnyű gyerekkori élményeit.

„A szüleim el voltak ragadtatva, de én csak egy undorító öregembert láttam benne”

1986-ban, amikor Serena hároméves volt, az édesanyja átvitte Berg házába, ahol „összeházasodtak”. „Egy felnőtt méretű szív alakú gyűrűt húztak a pici ujjamra – amibe belülről ragasztószalagot raktak, hogy kisebb legyen” – mondta Serena. „A szüleim el voltak ragadtatva, de én csak egy undorító öregembert láttam benne.”

Amikor Serena négyéves volt, Berg Japánba küldte őt és a családját is, de két különböző kommunába kerültek. „Két szektataggal – egy férfival és egy nővel – éltem együtt, akik rendszeresen fogdostak és vertek engem. (…) Ritkán láttam a szüleimet – a családok szétszakítása volt Berg módszere az emberek irányítására” – mondta az egykori áldozat.

Japánban azt is láttam, ahogy kiképeztek gyerekeket, hogy Isten hadseregének a tagjai lehessenek – ami azt jelentette, hogy órákig kellett csendben állniuk, miközben a szemükbe világítottak erős fényekkel. Néhányan el is ájultak az éhségtől

– emlékezett vissza.

„Időnként autót küldtek értem, hogy elvigyenek Berghez, aki szintén Japánba költözött – de 1989-ben, amikor hatéves voltam, az anyámat, a nővéremet és engem egy brazíliai kommunába költöztettek, és soha többé nem láttam őt” – tette hozzá Serena, akinek a megpróbáltatásai ekkor még korántsem értek véget.

„Rendszeresen füttyszóval, hangos énekléssel vagy gitárjátékkal ébresztettek minket. (…) Ezután órákig tartó agymosás következett a »gonosz« világról, és különböző katonai gyakorlatok, hogy felkészüljek az apokalipszisre, majd jött a takarítás, vagy elküldtek koldulni” – mondta Serena.

Ekkorra anya már olyan magas rangú vezető volt a szektában, hogy ritkán láttam őt. Más országokban lévő táborokba utazott, és amikor eljött hozzám, nem volt kötődés. Elvitt a tengerpartra játszani, de azt is mondta, hogyha Isten kérné, feláldozna engem

– folytatta a szekta túlélője, aki a podcast vendégeként azt is felidézte, hogy az édesanyja a prédikációi alkalmával több alkalommal is a fiát Isten kedvéért kis híján feláldozó Ábrahámhoz hasonlította saját magát, őt pedig a fiához, Izsákhoz.

Szabadulás, traumafeldolgozás

A 2010 óta csak online formában létező közösség vezetését a szektavezér 1994-es halála után a második felesége, Karen Zerby vette át. Serena ekkor még csak 11 éves volt.

Minél idősebb lettem, annál jobban összetörtem. Ki akartam szállni, de nem volt pénzem, telefonom vagy internet-hozzáférésem. Úgy lázadtam, hogy levágattam a hajam és bő ruhákat viseltem, mindkettőt megtiltották. Anya azt mondta, hogy csalódást okoztam, de jobban szerettem »csúnyának« kinézni, mert így kevesebbet bántottak a körülöttem lévő fiúk és férfiak

– emlékezett vissza Serena, aki akkor tudott megszökni, amikor 18 éves korában az édesanyja elküldte Dél-Amerikából az Egyesült Államokba, hogy az édesapjával éljen. Ő viszont inkább egy szektából kilépő másik túlélőhöz költözött.

Bár az elmúlt 20 évben Serena lediplomázott, és sikeres karriert épített magának a videójáték-iparban, sokáig nem merte felvállalni, hogy mi történt vele gyerekkorában. „Elhatároztam, hogy magam mögött hagyom a múltamat – ha bárki kérdezte, azt hazudtam, hogy külföldön nőttem fel, mert a szüleim egy civil szervezetnél dolgoztak.”

De amikor 2019-ben elvesztette az állását, úgy döntött, ideje tiszta vizet önteni a pohárba. „Szembe kellett néznem a múltammal, ezért írtam egy Instagram-posztot a szektában töltött életemről, és két napig sírtam. A barátaimat ugyan sokkolta a beismerés, de hihetetlenül támogatóak voltak. Mások a szexuális visszaélésről szerzett tapasztalataikkal kerestek meg. Rájöttem, hogy még azoknak is van miből gyógyulniuk, akik nem voltak szektában” – mondta Serena, aki a visszajelzések után úgy döntött, hogy traumakezelő terapeutává válik, és a története nyilvános megosztását arra fogja használni, hogy felhívja a figyelmet a szekták veszélyeire, illetve segítsen az áldozatoknak.

„Azóta utánanéztem, hogy mi az a gyermekkereskedelem, és rájöttem, hogy velem is ez történt” – fogalmazott Serena, majd hozzátette: manapság sokkal magányosabbak az emberek, mint korábban, és online sokkal könnyebben be is lehet hálózni őket.

„Az Instagram és a TikTok tele vannak önjelölt gurukkal, akik gyors meggazdagodást ígérnek, ha befizetsz a tanfolyamukra. Azt mondják, zárd ki az életedből a »negatív« embereket, akik nem támogatják a »sikerhez vezető utadat«. Egyikük sem beszél Istenről vagy vallásról, de ezek ugyanolyan szekták – csak átnevezik azokat, és szépen hangzó idézetekkel meg szép képekkel még erőteljesebbé teszik. Aggaszt, hogy ezt milyen kevesen látják.

Ne feledjük, senki sem ébred fel úgy, hogy »ma csatlakozom egy szektához«. Mégis nagyon sokan megteszik

– mondta a szektából 18 évesen kiszabaduló nő.

„Ami engem illet, még mindig megvan a gyűrű, amit David Berg húzott az ujjamra 35 évvel ezelőtt – míg egykor ez utalt arra, hogy irányít engem, most bizonyítékként őrzöm, hogy ez történt velem. A történetemet pedig nemcsak azért osztom meg, hogy segítsek elfogadni a múltamat, hanem azért is, hogy visszaadjam magamnak az erőmet. Többé már nem szégyellem magam” – zárta gondolatait Serena Kelley.