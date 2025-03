Öt év bezárkózva: egy férfi most jött ki az önkéntes Covid-karanténból

Sok millió emberhez hasonlóan Karl Knights is bezárkózott a lakásába 2020 márciusában. Csakhogy míg a Covid-járványhelyzet elmúltával az élet szép lassan visszatért a normális kerékvágásba, a cerebrális bénulásban szenvedő brit író-költő nem tehette meg, hogy elhagyja az otthonát: immunbetegsége miatt fokozottan fennáll nála az életveszélyes szövődmények kockázata – írja a Daily Mail.

A Leistonban (Suffolk, Anglia) élő 29 éves férfi számára mostanában jött el az idő: öt év után immár – lassan, fokozatosan – el meri hagyni az otthonát, és ahogy mondja, most már ő is kezdi felfogni, „hogyan érezték magukat az emberek a bezártság után, amikor újra ölelkezhettek”.

A Daily Mail visszaidézi az író korábbi posztjait: amikor már a világon mindenki visszatért a régi hétköznapokhoz, ő még mindig arról írt a közösségi oldalakon, milyen nehéz megélni az ünnepeket az elszigeteltségben.

„Szerencsés vagyok, hogy vannak családtagjaim a házban, így látom őket és beszélek velük” – írta korábban Knights, aki még 2022 után is leginkább Zoomon keresztül tartotta a kapcsolatot a külvilággal.

Az írónak ráadásul nemcsak az elszigeteltséggel kellett megküzdenie, hanem az internetes trollokkal is: a járvány- és oltástagadók gyűlölködő üzeneteket küldtek neki, amikben megkérdőjelezték bezárkózásának jogosságát.

De most, immár öt év elteltével végre Knights is kimerészkedik – bár, ahogy mondja „még mindig óvatosabb, mint a legtöbben”.

