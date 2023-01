Elvis-imitátorként boldogulna a pandémia miatt elküldött brit buszsofőr

David Black eddig már több mint 4,5 millió forintnak megfelelő összeget költött ruhákra és énekleckékre.

David Black korábban buszsofőrként dolgozott, de nehéz helyzetbe került, amikor a koronavírus-járvány alatt elbocsátották a cégtől. Az 52 éves brit férfi gondolt egy nagyot, éls elhatározta, hogy megvalósítja élete álmát.

Black az elbocsátása után minden pénzét énekleckékre és ruhákra költötte, állítása szerint eddig 10 ezer fontot (Kb. 4,5 millió forint) áldozott arra, hogy olyan legyen, mint Elvis – írja a Mirror.

A Colchesterben élő férfi azt mondta, hogy a pandémiát mentálisan is megszenvedte, most viszont 100 százalékosan megéli az álmait, és azt tervezi, amíg él, Elvis-imitátor lesz. David felesége, Lynn is nagy Presley rajongója, már gyerekkora óta imádja az énekest. A nő félt attól, hogy férjének nem jön vissza a befektetett pénz, ezért ragaszkodott az énektanárhoz.

Black akkor döntött úgy, hogy Elvis-imitátor lesz, amikor Las Vegasban volt. 2018-ban kezdett otthon énekelgetni, de csak 2021-ben ment el először énektanárhoz, aki egyébként Presley akcentusát is megtanította neki.

Később rendszeresen posztolta produkcióit az interneten, és már élőben is megmutatta magát.

Black elmondta, hogy már 10 éves kora óta előadó szeretne lenni gyerekkorában rendszeresen nyert tehetségkutatókat az utánzó képességével, ezért mindig hitt magában.

Jelenleg még nem Elvis-imitátorként dolgozik főállásban, a Tescónál sofőr, de ez lassan megváltozhat, hisz hamarosan még több saját bulit tud majd csinálni a legendás énekes bőrébe bújva.