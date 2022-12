Transznak nevezték a baristát, amiért kimerültségében elsírta magát

Egy amerikai Starbucksban dolgozó férfi videóban mesélt a megterhelő munkakörülményeiről.

A 25 éves férfi arról számolt be, hogy nappali tagozatos egyetemi hallgatóként mennyire fárasztónak találja munkaidő beosztását. Heti 25 órát van a munkahelyén, 8 órás műszakokban, és többnyire nincsenek szabad hétvégéi – írja a Boredpanda.

Abban a Starbucks üzletben, ahol dolgozik, egy műszak alatt négyen vannak összesen. Rájuk hárul a telefonos rendelések felvétele, miközben a férfi szerint túl sok vendég érkezik személyesen is, akik hamar türelmetlenné és idegessé válnak – amit az alkalmazottakon vezetnek le.

A baristaként dolgozó férfi példaként elmesélte, hogy éppen a videó elkészülte előtt olyan megjegyzést tett róla egy pár, hogy „ez a csaj teljesen alkalmatlan”. Dr. Sebastian Gorka (a magyar származású, nálunk Gorka Sebestyénként ismert közéleti szereplő, aki Orbán Viktornak is adott tanácsokat, valamint Donald Trump helyettes tanácsadója volt), pedig a következő felirattal kommentálta a Twitteren most már 11,5 milliós megtekintésnél járó videót:

Trans Barrister has meltdown because 8 hours is too long to work on a day... pic.twitter.com/IfVSzZ4G0w