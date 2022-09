Ahogy a Fekete Özvegy az ellenfeleit, úgy vágta földhöz „barátját” egy hongkongi nő

Elég hatásosra sikerült egy reklám.

A Fekete Özvegy berúgta az újraindulással küszködő mozik motorját is

Elég sokan vártak arra egy népszerű tésztaétterem-lánc, a Tam Jar Sam Gor egyik üzlete előtt, hogy elvitelre kérjenek, mikor egy pár összeveszett mellettük. Mit összeveszett? Összeverekedett.

És a srác húzta a rövidebbet.

A nő a Marvel filmek Fekete Özvegyének emblematikus támadását is bevetette, ahogy felhúzódzkodik a férfi nyakába, hogy aztán azzal a mozdulattal a földhöz is vágja.(Ha nem lenne meg, melyik ez a mozdulat, itt van róla egy videó.)

Ekkor jött ki az étteremlánc egyik alkalmazottja, hogy szétválassza őket, ő sem lehetett gyenge, mert ez sikerült is neki.

A verekedés annyira profi, hogy sokan azt vélték, egy megrendezett jelenetről, flash mobról van szó.

És az étteremlánc be is vallotta másnap, az internetet letaroló harccal a csütörtöktől megvásárolható új terméküket, a rizstészta csípőspaprikás csontlevesbent promotálták. Az étel fantázianeve „fekete-fehér fűszeresség”, ezért is volt a pár feketében, illetve fehérben – írja a 9gag.

A kantoni nyelvben a csípőspaprikának (辛椒) és az új trükknek (新招) ugyanaz a kiejtése.