Megegyezett a Disney és Scarlett Johansson

A Fekete Özvegy premiere miatt indult ellentét megegyezéssel végződött.

Scarlett Johansson július végén két eset miatt is felszántotta a világ híroldalainak filmrovatait: előbb Návai Anikó plagizált interjúja, majd a Walt Disney Company ellen induló pere miatt került szóba a neve, a színésznő ugyanis úgy gondolta, hogy a Fekete Özvegy ugyanazon a napon tartott mozi- és online premierje miatt jóval kevesebben ültek be a vetítőtermekbe, így ő is jóval kisebb dollárkötegeket nyalábolhat majd fel.

A három hónapon át nyúló ügyben a színésznő 50 millió dolláros kártérítésre tartott igényt, amit talán meg is kapott, hiszen az óriáscég és Johansson csütörtökön a megegyezésüket bejelentő közleményt adott közzé – írta meg a Variety.

Az ügy végső kimenetele nem derül ki a szövegből, az azonban igen, hogy mindketten örülnek az egyezségnek, és várják a közös munka folytatását – többek közt a Tower of Terrorban, amit a Disney több vidámparkjában is megtalálható, azonos nevű játék ihletett.

Nem ez az első eset, hogy a cég a különböző parkjaiban megtalálható játékokból inspirálódik: ez adta ugyanis a kasszáknál 4,5 milliárd dollárt hozó A Karib-tenger kalózai, illetve a júliusban megjelent Dzsungeltúra alapötletét is.