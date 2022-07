A hirtelen jött fájdalom majdnem tönkretette a szerelmesek első randiját

Andris 3 teljes napot töltött a volán mögött, végül alig tudott járni a fájdalomtól. Emiatt nem úgy sikerült az első találkozója élete szerelmével, ahogyan azt eltervezte. A prosztatája szólt közbe.

Andris 29 évesen az Insta bűvöletében élt. Reggel-este a gyönyörű instás csajokat nézegette. A legmerészebb álmai váltak valóra, amikor egy százezres követőtáborral rendelkező lisszaboni bombázó szóba elegyedett vele. Érezte Andris, hogy ez élete nagy dobása. Semmi másra nem tudott koncentrálni, csak az istennőre, akivel idővel már éjjel-nappal cseteltek. Úgy érezte, mintha ezer éve ismerné a lányt, és számára nem lesz elég az internetes üzengetés és telefonálgatás: találkozniuk kell. Nézte a story-t, hallgatta a hangját, olvasta az üzeneteit, és nem tudott betelni Carolinával.

30 órás autózás

Andris három hét intenzív beszélgetés után döntött úgy, hogy találkozni szeretne a lánnyal. Gondolta, meglepi a születésnapján, ezért autóba pattant és elindult, amerre a szíve húzta: Portugáliába. Merész ötlet volt, hiszen Lisszabon több mint 3.000 kilométerre fekszik Budapesttől, és így összesen több mint 30 órába telik, mire odaérhet az ember, de Andrist ezt sem tántorította el tervétől. Úgy kalkulált, hogy útja során mindössze két pihenőt fog beiktatni, Genova és Burgos környékén, ahol alszik pár órát az autóban, inkább kevesebbet iszik, hogy ritkábban látogassa a mellékhelyiséget, és így a navigáció szerint három nap alatt elér a célig.

Minden flottul ment, ám közeledve az úti célhoz, a spanyol határ átlépése után nagy fájdalmai lettek. Kényelmetlen, nyomó érzés jelentkezett az alhasában, ami időnként a herezacskójába, máskor a lágyékába sugárzott, valamint a combok belső oldalán is érezte az elviselhetetlen fájdalmat. Végül már a feje is sajgott, és egyre gyengébbnek érezte magát. Nem értette, mi lehet az oka, de igyekezett elhessegetni a baljós gondolatait, és csak arra koncentrált, hogy hamarosan személyesen is láthatja Carolinát, és talán végre át is ölelheti. A fájdalmai azonban nem csillapodtak. Egyszerre volt feszült és elgyötört, mire Lisszabon határába érkezett. Boldognak és izgatottnak kellett volna lennie, hiszen a lány a meglepetéstől és az örömtől elsírta magát, amikor a jógastúdióból kilépve megpillantotta őt, és úgy ugrott a férfi nyakába, hogy kiverte a kezéből a méteres rózsacsokrot. Andris mégsem tudott feloldódni a nő társaságában, mert a nyilallás erősebbé vált, mint amit valaha érzett.

Prosztata

Carolina is észrevette, hogy valami nincs rendben. Kérte Andrist, hogy mondja el, mi a gond. Andris annyira szégyellte a dolgot, hogy az utolsó erejéig próbálta tagadni a fájdalmait. A lány nyomatékos unszolására szállt csak vissza a kocsijába és hagyta magát elirányítani a legközelebbi ambulanciára. A vizsgálatokból gyorsan kiderült, hogy Andrisnak a hosszú úton akut bakteriális prosztatagyulladása lett, amelyet az autó légkondijának folyamatos használata miatt a légutakba, onnan a keringésbe került kórokozók váltottak ki. A baktériumok ugyanis a vérkeringéssel eljutottak a prosztatáig, ahol a 3 napos megterhelő autózás során kialakult kismedencei pangás miatt meggyengült immunvédekezés nem tudta megakadályozni a kórokozók gyors szaporodását, ami komoly gyulladáshoz vezetett.

Íme a mesebeli végkifejlet: vannak emberek, akiket egymásnak teremtett a sors. Andris egy hétig volt kórházban, ahol Carolina mindennap meglátogatta. Azután pedig annyira jól alakultak a dolgok, hogy Carolina és Andris azóta is boldog párost alkot, és közös Insta-fiókot hoztak létre.

A prosztatagyulladás a férfiakat a fiatal felnőtt kortól 50 éves korig leggyakrabban érintő urológiai betegség. Nagyon meg tudja keseríteni az érintettek mindennapjait. Jellemző tünete a kényelmetlen, fájó-nyomó érzés az alhasban, ami gyakorta kiterjed a herezacskóra és a lágyékba, illetve a combok belső oldalába is átsugározhat. Mégis, a férfiak még ekkor sem mindig gondolnak arra, hogy baj lehet, hanem csak akkor, amikor tartósan vizelési, illetve szexuális problémákat tapasztalnak. Utóbbi a leggyakrabban magömlési zavarokban, fájdalmas ejakulációban nyilvánul meg, de merevedési vagy potenciazavar is előfordulhat, amelynek kezelés híján könnyen a nemi vágy csökkenése vagy akár a szexuális élet megszűnése lehet a vége.

A csökkent nemi vágy és a merevedési zavar számos ok miatt kialakulhat, de bizonyos esetekben gondolni kell a prosztatagyulladás okozta fájdalomra és annak pszichés következményeire is.

A cikk a Phytotec Hungária támogatásával készült.