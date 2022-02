Íme, öt hobbi, amelyek garantáltan jobb kedvre derítenek

A mai stresszes életmód mellett fontos, hogy legyen rá időnk, hogy a kötelező teendőinken kívül valami mást is csinálunk. Számos kedvtelés közül választhatunk: álljon itt most az olyan hobbik listája, amelyek különösen hasznosak lehetnek a stressz enyhítésében!

1. Tánc

A tánc mindenkié! Éltet, erőt ad, megmozgatja az elménket is, elvégre nem csak a testünk dolgozik, amikor táncot tanulunk. A tánc egyúttal az emberi kapcsolatok fontos alapja is lehet, sőt a tánctudás egyfajta szexuális kisugárzást is kölcsönöz. Javíthatja az önismeretet, hiszen tudnod kell bízni magadban és a másik emberben, akinek hagyod, hogy vezessen. Tánc közben az is kiderül, mennyire uralod a mozdulataidat vagy hogy mennyire tudod elengedni magad. Egyszerre kell hozzá tartás és lazaság, ösztönök és tudatosság.

„A tánc maga a szabadság.” (Dirty Dancing – Piszkos tánc című film)

2. Kertészkedés

A kertészkedés gyógyító ereje régóta ismert. A növényekkel való foglalatoskodás feszültségcsökkentő hatású. A kertművelés közben gyakorolhatjuk az elmélyülést és feltöltődhetünk a természet adta energiákkal. Vitathatatlan az is, hogy a levegő és a természetes fény pozitívan hat az egészségünkre. Amikor a növények gondozásával foglalkozunk, kiszakadunk a mindennapi rohanásból, lelassulunk, elcsendesedünk és figyelmünket az apró részletekre irányítjuk. Ez az összpontosítás segít minket abban, hogy valóban eltávolodjunk a stresszkeltő gondolatoktól és megszabaduljunk a ránk nehezedő terhektől.

„Jó kertész, aki igazán nevel, tudja, hogy a magban minden benne van.” (Müller Péter)

3. Sport

Legyenek akár magánéleti, akár munkahelyi nehézségeid, a sportban olyankor is menedékre lelsz, amikor úgy érzed, összecsapnak a fejed felett a hullámok. Köztudott, hogy a mozgás endorfint szabadít fel a szervezetben, amitől sokkal kiegyensúlyozottabbá, boldogabbá válhatsz. Motiválhat, hogy a testmozgás révén levezetheted az egész napi munka és rohanás közben felgyülemlett stresszt.

A stressz önmagában még nem minden esetben veszélyes, akár naponta is jelentkezhet, a felgyülemlett feszültség azonban már komolyan károsíthatja az egészséget. Mindenkinek meg kell találnia a módot a kikapcsolódásra, a stresszlevezetésre, erre pedig az egyik leghatékonyabb módszer a rendszeres testmozgás.

„A mozgáshoz úgy közelíts, ahogy az élethez: lelkesedéssel, örömmel és hálával. Mert a mozgás az élet, az élet pedig mozgás. Mindkettőtől azt kapod, amit beleteszel.”(Ron Fletcher)

4. Kötés, horgolás

A kézimunkázás szintén lehetőség a stressz enyhítésére. Az ismétlődő mozgás az “áramlás” (flow) élményéhez vezethet: az emberek ilyenkor szinte vakációra mennek a problémáik elől. Elfelejtjük, ami bosszant bennünket, helyette valami olyasmibe kezdünk, ami energiát ad és javítja a hangulatunkat. A kézimunkázás egyértelműen pozitív hatású a kedélyállapotra.

5. Meditáció

Ez az az egyik legsokoldalúbb „hobbi”, ráadásul egyetlen fillérbe sem kerül. Csak jót teszel vele magadnak, ha minél gyakrabban csendesíted le az elméd és befelé figyelve lazítasz. Rendszeres meditációval hatékonyan fejlesztheted a koncentrációs képességedet, oldod a stresszt, a szorongást, erősíted az érzelmeket. A meditáció arra tanítja az agyat, hogy sokkal inkább a jelenre koncentráljon, így kevesebbet foglalkozzon a lehetséges jövőbeni rossz eseményekkel. Ezért is lehetséges, hogy a meditáció csökkenti a depressziót és a stresszt, megszabadít a fóbiáktól és a félelmektől. Javítja továbbá a kreativitást, fejleszti a tanulási képességet és a memóriát. Segíti a kommunikációt az agy két féltekéje között.

„Meditációs gyakorlatod során semmit sem szabad ráerőltetned elmédre, de ne is hagyd, hogy elkalandozzon.” (Buddha)

