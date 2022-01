Világhírű pornóssal levelezett egy brit raktáros – legalábbis szerinte

Egyszer csak pénz kellett „életmentő gyógyszerekre”.

Bizarr átverés áldozata lett egy brit agglegény.

A Rugby településen (Warwickshire, Anglia) élő Paul Martin meg van győződve arról, hogy egész idáig Sasha Grey expornósztárral váltott üzeneteket. És mivel az egykori ismert felnőttfilmes „súlyos beteg” lett, Martinnak kellett volna összegyűjtenie egy kisebb vagyont, hogy meg tudja menteni az életét.

Az 52 éves raktáros úgy tudja, hogy Grey egy alabamai kórházban fekszik. A legutóbbi üzenetet egy „orvos” küldte Paul Martinnak, ez állt benne:

Küldj 1700 fontot, különben meghal.

Szerencsére a férfi nem küldte át a 740 ezer forintnak megfelelő összeget az „életmentő gyógyszerekre”, ugyanis a Sunday Mercury című lap kiderítette: a ma már zenészként és íróként tevékenykedő

Sasha Grey nem tud arról, hogy a nevében valaki pénzt próbál kicsalni emberekből

(tehát ő maga is szintén az átverés áldozata), és természetesen annak sincs semmi valóságalapja, hogy az expornós egy alabamai kórházban feküdne súlyos betegen.

Azonban hiába mutatta be a lap Paul Martinnak a csalást leleplező bizonyítékokat, a férfi hajthatatlan, és a Daily Starnak elmondta: mindenképp Alabamába szándékozik utazni. Az előző hónapokban rengeteget túlórázott azért, hogy meg tudja vásárolni a 600 fontba (260 ezer forint) kerülő repülőjegyet, úgyhogy most már semmi nem tántoríthatja el az utazástól. A férfi a Birmingham Mail című lapnak azt mondta: ha nem találkozik Grey-jel (lenti képünkön), hát nem találkoznak; egyébként is szeretne elutazni a helyre, ahol tudomása szerint hegyek találhatók.