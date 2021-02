Tinédzserek rongáltak meg holokauszt emlékműveket egy amerikai múzeumban

A két elkövető a gyanú szerint trófeaként el is vitte volna az egyik műalkotást.

Vádat emeltek egy 15 és egy 16 éves fiatal ellen, mert a gyanú szerint öt holokauszt emléművet is megrongáltak egy oklahomai zsidó múzeumban, írja az ABC News.

A szóban forgó intézmény a Sherwin Miller Zsidó Művészeti Múzeum, ahol a kiállított szobrok egytől egyig drótból készültek és kövek díszítik őket, mindegyik darab egy-egy áldozatot jelképez, aki a holokauszt idején vesztette életét.

A két fiatal betört a múzeumba és öt szobrot rongált meg: elhajlították a drótokat, a szobrokat felborították és a gyanú szerint azzal is megpróbálkoztak, hogy trófeaként valamelyiket magukkal vigyék. Ráadásul a rendőrség közlése szerint a betörés előtt a múzeumon kívül konfliktusba keveredtek egy személlyel, akit késsel is megfenyegettek. Szerencsére az incidens során senki sem sérült meg, ám a fentiek értelmében a fiataloknak a rongálás mellett fegyverrel való fenyegetés miatt is felelniük kell.

A múzeum igazgatója azt nyilatkozta, az elkövetők hozzávetőlegesen 15 ezer dolláros kárt okoztak, az anyagiakon azonban túl mutat az eszmei károkozás, ami az intézmény első embere szerint felbecsülhetetlen. A rendőrség részéről ugyanakkor úgy kommentálták az esetet, hogy nincs szó gyűlölet-bűncselekményről, az elkövetők egyszerűen hibáztak.