A szándékos kerülés biztos jele a kapcsolat végének

Honnan vehetjük észre, hogy valami nem oké a párkapcsolatban? Milyen egyértelmű jelei vannak annak, ha egészségtelen a kapcsolat? Sokan már csak akkor észlelik, hogy gond van, amikor már mentális eredetű betegségek is jelzik a testükben, hogy túl sok a stressz. A párkapcsolati stressz is képes gyomorbetegségeket, bélbetegségeket, hormonális rendellenességeket produkálni. Ha valaki idáig eljut, biztos lehet benne, hogy sok-sok olyan jelet tapasztalt, amiket nem vett észre, és amik a kapcsolat egyértelmű végét jelentik.

Szakítani rossz ugyan, de van, hogy szükséges – a saját magunk érdekében. Magunkat ilyenkor egy kicsit jobban kell szeretnünk és tisztelnünk, mint a partnert, és arra koncentrálnunk, mi az, ami nekünk jó hosszú távon. Azt a kérdést is bátran tegyük fel magunknak: valóban így akartuk érezni magunkat egy párkapcsolatban, amikor elindultunk a társkeresés útján? Érdemes vizualizálni azt is magunkban, milyen érzéseket szeretnénk érezni, amikor az ideális párkapcsolatra gondolunk, hogyan szeretnénk megélni egy hétköznapot vagy egy hétvégét? Ha ezeket összevetjük a jelenlegi kapcsolatunkkal és nagy az eltérés, akkor érdemes végiggondolni, milyen intő jelekkel találkozunk. Ezek a jelek azt bizonyítják, hogy a párkapcsolat rosszul működik, és azonnal változtatnunk kell, akár szakítással, akár szakember bevonásával.

A kommunikáció hiánya

Megtörténik, hogy valaki azzal büntet a párkapcsolatban, hogy nem szólal meg, vagy csak a legszükségesebbeket mondja. Akár napokig is eltarthat ez az állapot, és ahelyett, hogy leülne megbeszélni a problémáit, inkább kerüli a megoldást. Ez sajnos kissé gyerekes megoldás, és igen fájó. Az is sok párnál előfordul, hogy szándékosan elkerülik egymást, vagy akár csak az egyik fél talál rengeteg plusz elfoglaltságot, amik kibúvók a párkapcsolatból. Az, hogy vannak természetes „kijáratok” a kapcsolatban, normális, ilyen lehet a nyelvtanulás, a zenetanulás, a sportolás. Azonban ha ezeket valaki amiatt csinálja, hogy kevesebbet kelljen a partnerével lennie, intő jele annak, hogy valami nem működik jól a kapcsolatban. Ez a kerülgetés a másik fél számára lehet, hogy kétségbeejtő; ezzel a viselkedéssel a bizonytalanságot erősítjük a partnerben. Ennél az is jobb, ha kimondjuk: vége.

A bizalom elvesztése

A bizalom kényes dolog a kapcsolatokban, mindenfajta emberi kapcsolatban. Az intim életünkben a bizalomra építjük a közös életünket, bízunk abban, hogy bármi is történjék, ott leszünk egymásnak. Valóban jóban és rosszban is ott leszünk, számíthatunk egymásra. Megtörténik, hogy mégis úgy hozza az élet, hogy valamiért már nem a partner az első, akit felhívunk, ha gond van. Az is meglehet, hogy az életünk fontos eseményeinél nem számíthatunk rá, és ez nemcsak egyszeri alkalom, hanem rendszeres. Megtörténhet, hogy hosszú hónapokon keresztül hazudott nekünk valamiről, ami sokat számított volna a romantikus kapcsolatban. A hűtlenség is ilyen lehet, de a bizalom elvesztéséhez nem feltétlenül csak a tényleges félrelépés kell, elég, ha valaki érzelmileg másvalaki iránt érdeklődik.

A határok megsértése

Az egészséges határokat a szeretet és a tisztelet tartja meg, a tisztelet hiánya általában a kommunikációban mutatkozik meg először. Mindenkinek megvannak a maga személyes határai, amiket az is alakított, hogy hogyan, milyen körülmények között nőttünk fel (mennyire túlféltő, mennyire bántalmazó családból származunk). A személyes határok kitolódnak a szerelmi kapcsolatokban, azonban elérkezhet a veszekedésekben olyan mondat, ami mélyen érinthet – tipikusan ilyenek az ítélkezések, a bántások: a te ilyen vagy, te olyan vagy, a te látod rosszul, eltúlzod, a te mindig, te soha, a másképp kellene viselkedned, a jó ötlet ahhoz képest, hogy te mondtad, a jellemző rád, vagy akár a fenyegetőzések. Ezekhez kapcsolódhatnak játszmák is, olyanok, amikben úgy érezzük, nehezen tudjuk magunkat megvédeni. Akkor tudjuk, hogy a határokkal gond van, ha többedszerre tesszük fel magunknak a kérdést: mit kell még elviselnünk?

Állandó érzelmi ingadozás, nagy változásokkal

A se vele, se nélküle kapcsolatokra jellemző leginkább, hogy úgy érezzük, mintha állandó érzelmi hullámvasúton lennénk. Mintha soha nem lenne vége, és a nagyon jó és nagyon rossz érzések váltakozása bedarálja más életterületünket is. Rámehet a munkahelyi viszonyainkra, a családi kapcsolatainkra, és hirtelen azon kapjuk magunkat, hogy az életünk minden perce arról szól, hogy éppen hányadán állunk egymással. A rendszeres szakítás és újrakezdés szintén ilyenek, ha ez ördögi körként ismétlődik az életünkben, jobb, ha mihamarabb tudatosan véget vetünk ennek. Mindenféleképpen egészségtelen párkapcsolatról beszélhetünk, ha újra és újra átéljük a hatalmas érzelmi hullámzásokat.

Eltér a közös jövőkép

Nemcsak érzelmeink befolyásolhatják, hogy merre haladjunk a kapcsolatban, hanem a terveink, céljaink is. Előfordul, hogy egy pár alkut köt: amíg a férfi/nő kiteljesedik, addig a partnere átvállal több mindent a közös életükből. De az is gyakran előfordul, hogy valaki az álmait adja fel a párkapcsolata miatt. Ezek még önmagukban nem jelentenek rosszat, azonban ha a közös jövőkép igen eltérő, ha ki lehet mondani, nincs sok közös a tervezett jövőben, akkor nem érdemes áltatni magunkat. Lehet, hogy az egyik fél külföldön tervezi az életét, vagy másik városba költözne, esetleg a családjával szeretne élni, akár a beteg szülőjét támogatni. A tanulás is ilyen lehet, intő jel már az ismerkedésnél, ha arról faggat a partner, mégis meddig tervezünk iskolákba járni. Nem az a gond, hogy ő mást szeretne, hanem az, hogy nem tartja tiszteletben a céljainkat, törekvéseinket.

Elveszítjük önmagunkat, nincs saját életterünk

Ha pedig valaki nem tartja tiszteletben partnere életcéljait, nem támogatja, és ebben alkut kötünk, könnyen elveszíthetjük magunkat. Nem az a baj, ha valaki szeretne háztartásbeli lenni, hanem az a baj, ha magára kényszeríti ezt a szerepet, csak azért, hogy egyben tartsa a kapcsolatát. Közben pedig legbelül boldogtalan, nem önazonos azzal, amit csinál. Ez fordítva is igaz: aki inkább házartásbeli szeretne lenni és a gyerekekkel szeretne foglalkozni, nehezen fogja viselni, ha napi 8 órában muszáj dolgoznia, ő ezzel nem lesz önazonos. Az elvárások tengerében könnyen elveszíthetjük önmagunkat. Ez megtörténhet akkor is, ha a partner túlságosan ellenőrző típus, és még azt is megmondja, hányra érjünk haza, megtiltja, kikkel találkozhatunk, elmar a szeretteinktől. Egyértelmű, hogy a szakítás az egyetlen jó megoldás, hiszen ez mérgező kapcsolat.

Hogy meddig maradunk az egészségtelenül működő párkapcsolatunkban, senki nem mondhatja meg. Gyakori, hogy a barátok, szülők arról faggatnak, miért vagyunk még vele, miért nem lépünk tovább. Ha éveken át nehezen megy az elválás, és már akár testi tünetek is vannak, érdemes szakember segítségét kérni.

Párkapcsolati és szexológiai tanácsadással foglalkozó szerzőnk korábbi cikkeit ide kattintva olvashatod el.

Kiemelt kép: 24.hu/Máté Csaba