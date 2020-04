A Pornhub új videói most a szociális távolságtartásra tanítják a nézőt

A videók egy része a YouTube-on is elérhető.

A Pornhub tényleg mindent megtesz azért, hogy az emberiség minél hatékonyabban átvészelje a koronavírus-járványt. Korábban már az egész világon ingyenessé tették a prémium szolgáltatásukat, nem titkoltan azzal a céllal, hogy otthon maradásra bírják az embereket, és nemrég olyan videókat is közzé tettek, amelyeket akár az egész családdal közösen nézhetünk.

De itt sincs megállás, mert ahogy azt a Vt megírta, újabb kampánnyal és újabb videókkal jelentkezett a világ legnagybb pornóoldala. A projekt neve The Cleanest Porn Ever (A valaha volt legtisztább pornó), melynek lényege, hogy olyan videókat tesznek közzé, amikben megmutatják az embereknek, mit kell tenniük ahhoz, hogy a nemi életük egészséges és higiénikus legyen, ami egyúttal a szociális távolságtartás szabályainak is megfelel.

Az akcióról a cég alelnöke, Corey Price azt mondta, nagyon büszke arra, hogy a modelljeik csatlakoztak a kezdeményezéshez. Tisztában van vele, hogy ebben a helyzetben nagy szükség van oktató videókra, ahogy azzal is, hogy ezek általában rém unalmasak és nem kötik le az embereket. Az ő megközelítésükkel viszont bebizonyíthatják, hogy a szociális távolságtartás akár szexi is lehet.

A kampányban résztvevő egyik modell, Junie Liu szintén azt emelte ki, hogy bár egyre több pozitív hír érkezik a vírussal kapcsolatban, továbbra is nagyon fontos, hogy mindenki betartsa az óvintézkedéseket.

Még gyakrabban mossatok kezet, hordjatok maszkot és tartsatok távolságot egymástól! Nem csak magatokért teszitek ezt, hanem mindazokért is, akikkel törődtök

– mondta a modell.

A videók cenzúrázott formában a YouTube-on is elérhetők, ha pedig a haverotok kérdezi, az eredeti videóknak The Cleanest Porn Ever néven külön csatornát is indítottak a pornóoldalon.

Kiemelt kép: YouTube