Az egész világon ingyenes a PornHub prémium szolgáltatása

A világ egyik legnagyobb pornóoldala, a Pornhub a hetekben úgy döntött, hogy sajátos módon próbál meg segíteni a sötét időket megélő Olaszországnak, Franciaországnak és Spanyolországnak: a lakosok számára ingyen használhatóvá vált a Pornhub prémium szolgáltatása, így olyan videókat érhetnek el, amiket a sima felhasználók nem.

Miután a járvány még tovább gyűrűzik, ezért az ingyenpornó is: most már világszerte minden országban ingyenesen vehető igénybe a prémium tartalmakat kínáló videótár április 23-ig ezen a linken, közölték a PornHub üzemeltetői.

Corey Price, a Pornhub elnökének elmondása szerint ezzel szeretnének minél több embert arra bírni, hogy maradjanak otthon, így segítve a koronavírus terjedésének lassítását. Hozzátette, hogy a videókon keresztül befolyó összegek 85 százalékát a pornószínészeknek adják, akiknek nehéz ez az időszak, mert nem tudnak dolgozni.

Stay home and help flatten the curve! Since COVID-19 continues to impact us all, Pornhub has decided to extend Free Pornhub Premium worldwide until April 23rd. So enjoy, stay home, and stay safe 🔥 https://t.co/ZponKGKSJn #StayHomehub pic.twitter.com/DxWJGBnNkC

— Pornhub ARIA (@Pornhub) March 24, 2020