A pénisz mérete sokaknál gondot okoz a szexben

A pénisszel kapcsolatos aggályok, az, hogy mit csinálnak azok a párok, akiknek jól működik a szex évek múlva is, illetve a menstruáció közbeni szex azok a témák, amik az olvasókat 2019-ben a leginkább érdekelték. Az olvasói levelek közül a legtöbb a korai magömlésről, a péniszmérettel kapcsolatos aggályokról szóltak, az ezekből készült cikkek rengeteg olvasónkat érdekelték. Íme az öt legolvasottabb cikk a szexualitás témában.

Mit kell tenni ahhoz, hogy a szex hosszú távon jól működjön? Azok a párok, akik képesek megtartani több éves párkapcsolatban, házasságban is a harmonikus szexuális életet, leginkább odafigyelnek a kapcsolatukra: randizgatnak, simogatják egymást, kedvesek egymással, képesek beszélni egymással a szexről. A felsoroltakon kívül még legalább öt olyan dolog van, amit azok csinálnak, akik elégedettek a szexszel, ezeket ide kattintva lehet elolvasni.

A legtöbb házaspárnál és párnál az is a gond a szexuális életben, hogy nem igazán van lehetőség a szexre, és ha lenne, ha akkor is túl fáradtak hozzá. A fáradtság főleg a kisgyerekes pároknál lehet probléma, az alváshiány és a munkahelyi elvárások mellett nehéz időt szánni a kapcsolat ápolására. De erőltetni kell, és hogy pontosan hogyan, milyen módszereken keresztül juthatunk el oda, hogy ezen változtassunk, az alábbi cikkben elolvasható.

A szexuális helyzetben ott és akkor jelen lenni nem mindenkinek könnyű, vannak, akiknél feltörnek a gyötrő gondolatok, elég-e a pénisz mérete, meg fogja-e szólni a partner a péniszt valamiért. Ebben az évben kirívóan sok levelet kaptam olyan férfiaktól, akik arra voltak kíváncsiak, átlagosnak számít-e a 13-15 centi vagy kicsinek. A pénisszel kapcsolatosan érkezett olvasói levelekre hosszabban is válaszoltunk, az alábbi linkre kattintva elérhető a teljes cikk.

A nők is sok kérdést tettek fel 2019-ben a női test működésével kapcsolatban, sokakat érdekel, hogy lehet-e menstruáció idején szexelni. Olvasónk, aki ezzel kapcsolatban kért segítséget, azt írta levelében, hogy fél attól, minden véres lesz és koszos. Ilyenkor, ha mindketten kívánják a szexet, az előjáték különböző formáival bátran lehet próbálkozni, és hogy mi mindenről esett szó a szakértői válaszban, ide kattintva elérhető.

A fiatalok mellett az idősebb korosztály szexuális életével is foglalkoztunk ebben az évben, fontos téma, hogy a menopauza után is van élet, és vannak nők, akik számára jóval felszabadultabban megy a szex idősebb korban a körülmények miatt. A terhességtől való félelem már nem visszatartó erő, ráadásul egzisztenciában és az önelfogadásban is máshol állnak, mint a fiatalabb generációk. Részletesen erről az alábbi cikkben van szó, amiből az is kiderül, hogy a jó szexuális élet javíthatja az élet minőségét idősebb korban.