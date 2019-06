Lehet-e szexelni menstruáció idején?

A pasim azt kéri tőlem, hogy próbáljuk meg a szexet menstruáció alatt is. Két éve vagyunk együtt, egy kicsit ódzkodom ettől, félek, hogy minden véres lesz és hogy fájni fog. Van, hogy én is kívánom olyankor a szexet, de eddig még nem mertem semmit sem tenni, hárítom, és megvárjuk, amíg vége a menstruációmnak. Nem védekezünk, de egyelőre nem is tervezünk babát, ő 24 éves, én 23 vagyok. Ő szeretné így is a szexet, de én tartok tőle. Lehet szerelmeskedni ilyenkor?