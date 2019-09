A pénisz mérete és vastagsága az örök kérdések egyike

„Átlagos vagy kicsi?” „Kell gyógyszer?” Általában ezek a leggyakoribb kérdések a pénisszel kapcsolatban.

Mind a szexterápiás üléseken mind pedig emailen rengeteg kérdést kapok férfiaktól a péniszükkel kapcsolatban. A legtipikusabb kérdések általában a merevedési gondokkal, a korai magömléssel és a nőknek való megfelelési kényszerrel kapcsolatosak. A kérdésekre a válaszokat is közzétesszük, így bárki, aki hasonló cipőben jár, átgondolhatja, hogyan tudná megoldani a problémáját. De persze minden kérdésnél felmerül egy további kérdés: egy bizonyos partnerrel vagy több partnernél is észlelték a gondot? Ha csak egy partnernél tapasztalták, akkor partnerfüggő, és azon partnerváltással lehet segíteni. Ha több partnernél is jelen vannak a gondok, akkor tenni kell ellene.

Pánikolok, hogy nem lesz elég, hogy tudnék ezen változtatni?

A merevedés tartóssága, mértéke rendszeresen visszatérő probléma a férfiaktól érkező olvasói levelekben. A problémával együtt jár a pánik érzése, a szorongás azon, hogy szexuális helyzetben nem fog tudni úgy teljesíteni, ahogyan a fejében eljátssza. Ez a pánik görccsé alakul át, ami miatt pláne nem fogja tudni úgy kielégíteni a nőt, ahogyan vágyik rá.

Válasz: Ha már több mint 4-5 hónapja fennáll a helyzet, és eljut valaki odáig, hogy kerüli a szexet, nem kezdeményez és hárít, akkor érdemes lenne felkeresni egy szexuálterapeutát. Ehhez fontos szakember, újra meg kell tanítani a péniszt arra, hogyan működjön a szexben. És még mielőtt segítséget kérne egy szakembertől, teljes körű orvosi kivizsgálás javasolt, vérnyomás, vércukor, hormonrendszer működése mindenképpen legyen benne a vizsgálatokban.

Nagyobb baj a vastagsága, hogy találhatnék párt?

A vastagság is sokak számára gond, vannak férfiak, akiknek 18-20 cm hosszú a péniszük, viszont vékonyabb a számukra elképzelt normálisnál. Ezt a gondot szintén a pornófilmek alakították ekkorára, a pornóban látott méretek extrémek, azért szerepelnek azok a férfiak a pornóban, mert ritka adottságuk van. Tehát nem az az átlagos, sőt.

Válasz: A nők hüvelyének megvan az a csodálatos képessége, hogy izgalmi állapotban egyre jobban rászorul a péniszre, bármekkora is az. A hüvely szorításának köszönhetően mind a nő, mind a férfi élvezni fogja a behatolást, azonban ez idő, előjátékból legyen sokkal több, és az sem gond, ha a nő orális szexszel már kielégült, mire a behatolás megtörténik.

Maximum két percig bírom, mit tehetnék ellene?

A korai magömlés nemcsak a fiatal férfiak gondja, ötvenes férfiakkal is találkozni szexterápián, akik nem tudják tartani a merevedésüket és hamar elélveznek. Ennek a pornónézés is lehet az oka, de akár párkapcsolati problémák, kapcsolaton belüli hatalmi harcok vagy a nő hozzáállása is (például ha gyorsan túl akar lenni a szexen, és a férfi tudat alatt kvázi megkíméli a nőt a korai magömlésével a több behatolástól).

Válasz: Bármi is legyen az oka a korai magömlésnek, először a maszturbálási szokásokon kell változtatni, ha a pornó rendszeres a mindennapokban, akkor azt teljesen el kellene hagyni. Szexterápián pár hónap alatt el lehet sajátítani a kontrollt a pénisz felett, ez a leggyorsabb módja a probléma megoldásának. Önállóan is meg lehet tanulni, a szorítófogással, és ha a merevedést legalább 10 percig tudja tartani saját fantáziaképekkel.

Gyógyszereken gondolkodom, belevágjak?

A szildenafil hatóanyag tartalmú gyógyszerek ugyan eleinte megadják azt az önbizalmat az ágyban, amire a férfi vágyik, azonban hosszú távon épp az ellenkező hatást lehet elérni. Az egyik kliensem szó szerint azt mondta, ha tudta volna, hogy évek múlva már nem lesz merevedése ezektől sem és csak a feje fog fájni, akkor sosem vett volna be egyet sem. Urológusok gyakran írnak fel merevedési gondokra potencianövelőket, és sok-sok férfi önmagát igyekszik gyógyítani: van, aki tűvel, érzéstelenítővel vagy droggal igyekszik tartani a merevedését, magömlését. Ezek rövidtávú megoldást kínálnak, de csak a tünetet kezelik, a fő bajt nem.

Válasz: Ne!

Átlagos vagy kicsi?

A pénisz méretén általában a fiatalabbak aggódnak, a huszonévesektől érkezik a legtöbb kérdés a témában. A méreten változtatni nem lehet, a vastagságon ugyan tudnak a plasztikai sebészek módosítani, de az évek alatt ez a változtatás is eltűnhet – saját zsírral szokták feltölteni a péniszt, és van, hogy évek múlva meg kell ismételni a műtétet.

Válasz: A 13-16 cm is teljesen normális a méret erektált állapotban. Bárki, akinek kisebb a mérete, érdemes megtanulnia valamit nagyon jól csinálni az ágyban, legyen az akár az orális szex vagy valami más. Az is megoldás lehet, hogy a pénisz mellé a hüvelybe bedugja az egyik hüvelykujját is, így jobban érezhetővé válik a behatolás.