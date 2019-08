Ezt tedd, ha túl fáradt vagy a szexhez

Sokat tehetünk azért, hogy ne tűnjön el a szex az életünkből, például azzal, hogy ha állandó fáradtak vagyunk, akkor utánajárunk az okainak és teszünk ellene. Egy életünk van, és sok párkapcsolat csúszik el azon, hogy a partnerek túl fáradtak a szexhez, amit természetesen a legkésőbbi időpontra tartogatnak a mindennapokban. Ez nem vezet jóra.

A párkapcsolatok elején természetes, hogy van szex, minden a randizásról, a készülődésről és az újdonsült partner megismeréséről szól. Aztán ahogy telnek a hónapok, az elköteleződés mélyül, a hétköznapok pedig besűrűsödnek a pár életébe: családi gondok, anyagi gondok, költözés, lakásfelújítás, munkahelyi stressz például. Ezek együtt pedig a szexuális élet ellen szólnak, a sok-sok feladat, amit minden nap meg kell oldani, valahogy olyan rangsort állítanak fel az életünkben, hogy a párkapcsolat és a szexuális élet kerül a lista leghátuljára. Ez ellen csak és kizárólag tudatosan tehetünk, minden más esetben, valóban a legutolsó gondolatunk lesz a közös szex, a randizások és a csókcsaták.

Az állandó fáradtság mögött betegség is állhat

Érdemes vérvizsgálatot kérni a háziorvostól, olyat, amiben megnézik, van-e vashiány, vagy más egyéb vitaminhiány, ami okozhatja a folyamatos fáradtságot. Akkor, amikor tartósan fennáll a fáradtság, célszerű orvosi vizsgálatot kérni: egy fülkürthurut is több alvásigénnyel járhat, ami máris okot adhat a fáradékonyságra. Ha tehát valaki észleli magán, hogy folyton fáradt, hogy esténként csak bezuhan az ágyba, vegye jelnek arra, hogy ideje változtatnia az életén, először is azzal, hogy megkeresi az okát.

A jó alvás a titka mindennek

Ahhoz, hogy kipihenten ébredjünk reggelente, pár dolgot muszáj figyelembe venni. Először is a kütyüket tiltsuk le, közvetlenül alvás előtt, vagy alvás után ne a Facebook legyen az első. Ez nem igazán pihenteti az agyat. Az lenne a legjobb, ha a számítógépen sem néznénk semmit, hanem olvasással igyekeznénk időben ágyba bújni. Ennek feltétele az is, hogy ne együk magunkat tele nehéz ételekkel, ne agyaljunk azon, mi volt aznap a melóban, hanem teremtsünk olyan hangulatot a hálószobában, hogy valóban pihentető legyen az alvás. Ehhez a sötétítés is szükséges és a megfelelő ágyneműk, szellőzés. Azok, akik nem tudják letenni a munkát, érdemes lenne rászokniuk, hogy még amikor hazaérnek, akkor rögtön összeírják, milyen teendőik lesznek másnap. Listába szedve, rendszerezve, és fontos, hogy délután, tehát ne alvás előtt közvetlenül. Ez a módszer segít abban, hogy ne agyaljunk a melón.

A szexet márpedig tervezni kell!

A szerelmeskedés sokak szerint spontán kell megtörténnie, de mitől lehetne spontán, ha nem teszünk érte, hogy legalább ott lógjon a levegőben ennek a lehetősége. Ugyanúgy, ahogy amikor ismerkedtünk egymással, legyenek randi estek, találkák, hosszú séták, beszélgetések kettesben, ez máris lehetőséget adhat arra, hogy több is legyen az este. Hosszú hétvégék, az ebédek, közös kávézások munkaidőben mind jót tesznek a párkapcsolatnak. Akkor, amikor megismerkedünk egymással, akkor is készülünk arra, hogy talán lesz szex is a találkából, ezt kellene tartani később is, amikor már gyerekek és közös ház is van.

Gondolj már napközben is a szexre, takarékoskodj az energiáddal!

Rengeteg pár elköveti azt a hibát, hogy a szexet majd a késő esti órákra tartogatják, akkorra, amikor már biztos, hogy mindketten hullafáradtak lesznek. Ez nem jó, néha jó, de ha csak ez van, idővel teljesen eltűnhet a szex a pár életéből. A legjobb lenne, ha már napközben gondolnánk az esti szerelmeskedés lehetőségére, a randizásra, és készülnék erre okosan: aznapra ne vállaljunk el olyan munkákat, amik megterhelőek, ráér másnap is elvégezni, kevés olyan munka van, amit valóban ne lehetne elhalasztani egy nappal későbbre. A készüléshez az is hozzátartozzon, hogy a randieste előtti éjjel időben feküdjünk le aludni, hogy pihentebben ébredjünk, együnk tápláló ételeket, amikkel karban tartjuk az energiánkat.

Tegyük a szexet a lehető legkorábbi időpontra!

Ha van rá lehetőség, akkor vegyünk ki egy hotelszobát napközben, ebédidőben pedig találkozzunk ott. De azt is lehet, hogy hamarabb hazamegyünk 1-2 órával, vagy éppen reggel 1-2 órával később érünk be a munkahelyre, és esély adunk a szerelmeskedésre. A gyerekek, a logisztika, a határidők közbejöhetnek, de mindezek ellenére is megoldható, hogy időnként valóban ellopjunk pár órát a napunkból a szerelmeskedésre.

Ha tényleg csak nagyon álmosan jönne össze a szex

Akkor, amikor este az ágyban fekszünk egymás mellett, és valóban nagyon fáradtak vagyunk, gondoljuk át, mit is érzünk, amikor szeretkezünk. Gondoljunk arra, hányszor van az, hogy azt mondjuk magunknak szex után: ez annyira jó, miért nem csináljuk gyakrabban? Ha az álmosság győzne, és a partner esetleg nyitott a szexre, célszerű hozzábújni, megérinteni a testét, simogatni lassan, és egy kicsit mozogni, nyújtózkodni, felállni, kimenni, bejönni a szobából. Ilyen helyzetben bátran válasszunk ülő pózt a szexhez, ez nem fog álmosítani, és az ágyból való felkelés egy kicsit felrázza az ember agyát. Ahhoz, hogy elinduljon a mentális szexuális vágy, mindenképpen simogassuk, csókolgassuk egymást, és ha egyáltalán nem indul el semmi, csak akkor adjuk fel. Fontos, hogy a szeretkezést ne erőltessük, de mivel van, hogy evés közben jön meg az étvágy, érdemes elkezdeni enni, azaz ebben az esetben levetkőztetni egymást, csókolózni, simogatni egymás testét. Ha végképp nem megy, akkor hagyjuk abba, és folytassuk reggel.