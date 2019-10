Katalin és Vilmos majdnem utaztak a Leicesterben lezuhant helikopterrel

Egy évvel ezelőtt, 2018. október 27-én zuhant le a Leicester City stadionja mellett a klub tulajdonosa, Vichai Srivaddhanaprabha helikoptere. A helikopteren a 61 esztendős Srivaddhanaprabhával és a pilótával együtt öten tartózkodtak, a szerencsétlenséget egyikük sem élte túl. A Mirror szerint most kiderült, hogy a brit trón várományosa, Vilmos és felesége, Katalin is majdnem repültek a gépen, igaz, pár nappal a végzetes felszállás után tervezték a sétarepülést.

Az információt a bulvárlappal a pilóta, Eric Swaffer menyasszonyának húga osztotta meg. Kiderült, hogy a brit hercegi pár nagyon jóban volt a pilótával, megbeszélték, hogy később elviszi őket egy családi kirándulásra, a gyerekekkel együtt. Ez valamikor a baleset utáni néhány hétben történt volna meg, valamikor novemberben.

Theres a major incident by the King Power Stadium. Emergency services attending. pic.twitter.com/GtAbo6AHpD

— Mr Geoff Peters (@mrgeoffpeters) October 27, 2018