Donald Trump megmagyarázta, hogy kell érteni Meghan hercegné aljasnak nevezését

Mint ahogy arról egy korábbi cikkünkben beszámoltunk, Donald Trump interjút adott a Sunnak, ahol a riporter Meghan hercegnéről faggatta, aki nem túl kedves szavakkal illette a múltban az amerikai elnököt. Erre Trump azt találta mondani, hogy

Később az elnök tagadta, hogy ez így lenne, holott hangfelvétel került ki a dologról. Most megmagyarázta, hogy kell érteni az aljast, ezt a Good Morning Britain című műsorban árulta el:

Kérdeztek tőlem valamit, nekem pedig fogalmam sem volt arról, hogy korábban ezt mondta rólam. Nem azt mondtam, hogy ő aljas, hanem amit mondott rólam. Akárhogy is, szerintem ő nagyszerű munkát végez, remélem, élvezi is, amit csinál. Szerintem nagyon kedves, bár nem ismerem.

Trump azt is elmondta Piers Morgannek a műsorban, hogy nem esett szó kijelentéséről Harry herceggel való beszélgetése során, amúgy is a CNN és a többi „szélhámos” lap találta ezt ki:

– mondta az elnök.

Did Donald Trump really call the Duchess of Sussex ‘nasty’?

He clarifies his comment and says ‘I think she’s doing very well’.

He adds Prince Harry was ‘a terrific guy’ and ‘couldn’t have been nicer’. pic.twitter.com/ARwcyheeiv

— Good Morning Britain (@GMB) 2019. június 5.