Trump egy ijesztő, felfújt kisbaba

Donald Trump hétfőn megérkezett Nagy-Britanniába, és ennek eddigi legnagyobb nyertese a Sky News. A brit hírtelevízió egy hatalmas sikert aratott beharangozót készített az amerikai elnök brit látogatására, amit csak a Twitteren több mint négymilliószor néztek meg. Nem véletlenül.

A klip tökéletes trollkodás, amiben nem valami kedvesen egy durcás, hisztis csecsemőként mutatják be Trumpot. Egy felfújt kisbabaként, aki egyszerre ijesztő és nevetséges. És az amerikai elnök és emberei az elmúlt napokban többször is bizonyították, hogy a gúnyos ábrázolásnak van némi alapja.

https://twitter.com/SkyNews/status/1135138994495213569

Nevetséges

Egy hete Trump még Japánban volt, ahol beszédet mondott a Yokosukában lévő amerikai haditengerészeti bázison állomásozó USS Wasp hadihajó fedélzetén. A Fehér Háznak azonban volt ezzel egy nagy gondja. A hajó túlságosan közel horgonyzott az amerikai haditengerészet egyik legkorszerűbb, Arleigh Burke-osztályú rombolójához, amin egy olyan név szerepelt, ami nagyon nem tetszett nekik: John S. McCain. És nagyon aggódni kezdtek, hogy ezt Trump meglátja.

Az amerikai elnök híresen rossz viszonyban volt a tavaly meghalt John McCain arizonai szenátorral, akinek neve látható volt a hajón, és Trump rendszeresen összetűzött a háborús hősként tisztelt vietnami veteránnal. Ők ketten annyira utálták egymást, hogy McCain megtiltotta, hogy Trump ott legyen a temetésén, az elnök pedig kicsinyes bosszúkat állt az egykori republikánus elnökjelölt halálakor: megakadályozta, hogy a Fehér Ház kiadjon egy McCaint méltató közleményt, és az épületnél nem engedték félárbocra a zászlókat tiszteletére.

Trump ideiglenes kabinetfőnöke, Mick Mulvaney szerint ezt figyelembe véve teljesen „indokolt és elfogadható” volt, hogy a Fehér Ház arra kérte az amerikai haditengerészetet, hogy tüntessék el Trump szeme elől a rombolót. Ami egyébként eredetileg McCain apjának és nagyapjának a nevét viseli, akik admirálisként szolgáltak az amerikai haditengerészetnél.

A kérelemről először előző hét szerdán számolt be a Wall Street Journal, és pár nappal később a haditengerészet is megerősítette, hogy kaptak ilyen kérést a Fehér Háztól. A javítás alatt álló hajót végül a haditengerészet nem volt hajlandó eltüntetni az elnök szeme elől, aki állította, nem tudott semmit az egész esetről.

Azt nem lehet tudni, hogy pontosan ki volt az a Fehér Házban, aki kérvényezte a hajó eltávolítását. Mulvaney vasárnapi nyilatkozata szerint a látogatást előkészítő csapat egyik fiatal tagja lehetett, aki látva a McCain nevet rögtön arra gondolt, hogy az nem a legjobb háttér Trump beszédéhez. Hiszen mindenki tudja, hogy az elnök mennyire nem szerette a volt szenátort – mondta Mulvaney.

De nem ez volt az egyetlen intézkedés, hogy megóvják Trumpot az őt idegesítő névtől. Még arra is odafigyeltek, hogy a hallgatóság soraiban ne legyen ott a McCain romboló egyetlen egy tengerésze sem, mert egyenruhájukon ott van a hajó neve, és jobb, ha azt Trump nem látja. A New York Times-nak több matróz is elmondta, hogy minden másik ott állomásozó hajóról meghívtak 60-70 tengerészt, egyedül a McCain-romboló maradt ki. És amikor páran mégis megjelentek, hogy meghallgatnák az Egyesült Államok elnökét, elküldték őket.

Trump újságírók előtt kijelentette, hogy semmit sem tudott az egész esetről, de közölte, bárki is kérte a romboló eltüntetését, „csak a jó szándék vezette”. Hiába, Trump emberei látszólag nagyon jól tudják, mi teszi őt boldoggá. Jelen esetben az, hogy nem kerül a szeme elé az őt szidalmazó politikus neve, még akkor sem, ha egy hősként tisztelt veteránról van szó, mert úgy gondolták, nem lenne képes elviselni a látványt.

Ijesztő

Nagy-Britanniában azonban nem ez a történet az, amire igazán felkapják az emberek a fejüket, hanem az, amit Trump Harry herceg feleségéről, Meghan hercegnéről mondott. Illetve, amit állítása szerint nem is mondott. Pedig hangfelvétel bizonyítja, hogy kimondta. És ez lehet, hogy nevetségesnek hat, de elég rémisztő gyakorlatra vall.

Trump az állami látogatásra készülve interjút adott a The Sun bulvárlapnak, és a riporter Meghan hercegnéről kérdezte, aki nem tud találkozni vele. A riporter felidézte az elnöknek, hogy a 2016-os elnökválasztás alatt Meghan Markle „nem volt valami kedves” vele szemben, és arról beszélt, Kanadába költözik, ha Trumpból elnök lesz. Erre Trump kijelentette:

Nem tudtam, hogy ilyen aljas (nasty) volt.

Aztán Trump lépett egy meredeket, miután az amerikai sajtó beszámolt erről, és letagadta az egészet. Twitter-oldalán kijelentette, soha sem használta a hercegnére azt a szót, hogy „nasty”, és az egészet csak a „Fake News Media” találta ki.

Egy probléma van csak a tagadással. Az, hogy a szavairól hangfelvétel készült. Ráadásul ezt saját kampánycsapata hozta nyilvánosságra a Twitteren – miközben váltig tagadták, hogy ilyet mondott volna. Nem csoda, hogy George Orwell 1984 című regénye jutott sokaknak az eszébe, ahol a Párté az egyetlen igazság, és az emberek nem hihetik el, amit a saját szemükkel látnak, és saját fülükkel hallanak.

Nem ez volt az első eset, hogy Trump egy nyilatkozata Orwell szellemét idézte. Tavaly nyáron egy beszédben kijelentette:

Ne felejtsétek, nem az történik, amit láttok és amit olvastok.

Az amerikai elnök rendszeresen csinál ilyesmit, kis és nagy ügyekben egyaránt. Idén márciusban például letagadta, hogy Tim Cookot, az Apple vezérigazgatóját, Tim Apple-nek nevezte, pedig videók vannak róla, hogy Tim Apple-nek nevezi. Januárban pedig közölte, soha nem mondta, hogy Mexikó fogja kifizetni a határfal építését, pedig az elnökválasztási kampány alatt többször is kijelentette, hogy Mexikó fogja kifizetni a határfal építését.

Már az elnökválasztás alatt tudni lehetett, hogy Trump gond nélkül képes letagadni, hogy mondott valamit, még akkor is, ha arra bizonyítékok vannak. A PolitiFact 2016 nyarán jelezte, hogy Trump egy év alatt legalább 17 alkalommal tette meg pontosan ezt.

Ezek után igazi gyöngyszem, hogy Trump a Twitter-oldalán like-olt egy kommentet, ami egy Orwell-idézettel szúrt oda Trumpnak az átlátszó, jól bizonyítható hazugságai miatt:

A Párt azt kívánja, hogy tagadjuk meg a szemünk és fülünk révén szerzett tapasztalást. Ez végső, leglényegesebb parancsa.

Kiemelt kép: Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage/GettyImages