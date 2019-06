Trump megérkezett Angliába, a landolás előtt pár perccel vérig sértette a londoni polgármestert

Helyi idő szerint délelőtt 9 órakor landolt Donald Trump amerikai elnök és felesége, Melania Trump gépe a Stanstad repülőtérre — számolt be a BBC.

Donald Trump az elkövetkező napokban találkozni fog a brit királyi család tagjaival és Theresa May miniszterelnökkel is, akivel várhatóan tárgyalni fog a klímaváltozás és a Huawei kínai telekommunikációs cég ügyében is.

Az amerikai elnök a landolás előtt néhány perccel a Twitteren fejtette ki véleményét Sadiq Khan londoni polgármesterről, aki korábban úgy fogalmazott: nem fognak vörös szőnyeget teríteni Trump elé az Egyesült Királyságban.

Az Egyesült Államok elnöke még a levegőben született tweetjében jéghideg vesztesnek nevezte Sadiq Khant. Szó szerint azt írta:

….Kahn reminds me very much of our very dumb and incompetent Mayor of NYC, de Blasio, who has also done a terrible job – only half his height. In any event, I look forward to being a great friend to the United Kingdom, and am looking very much forward to my visit. Landing now!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019