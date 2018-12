Ellen DeGeneresnek majdnem sikerült meglepnie a feleségét

Ellen DeGeneres és felesége, Portia De Rossi kereken 15 évvel ezelőtt, 2003. december 1-én kezdtek el randizgatni egymással. A műsorvezető ebből az alkalomból szerette volna meglepni De Rossit, ám ez végül nem úgy sült el, ahogy azt megtervezte.

DeGeneres – aki Twitter-oldalán osztotta meg a félresikerült évfordulós ajándékot követőivel – eredetileg egy repülőgép után húzott felirattal szeretett volna meglepetést okozni feleségének, ami ugyan összejött, nagy kár viszont, hogy a feliratból gyakorlatilag semmit nem láttak.

Portia and I started dating 15 years ago today. I hired a plane to fly by the house with a banner that said 15 with a heart. I should have specified the size. pic.twitter.com/TSgesuvmD8

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) December 2, 2018