Nem csak a luxusfeleségek döntenek úgy, hogy nem vállalnak gyereket

Az utóbbi időben két magyar sztár is kifejtette véleményét a gyermekvállalással kapcsolatban: Sári Évi úgy érzi, a témát valójában az emberek teszik kellemetlenné, mivel általában azok faggatják őt ezzel a kérdéssel, akiknek alapvetően semmi közük nem lenne hozzá, Csősz Boglárka pedig gyakorlatilag ugyanezt vallja, szerinte is magánügynek kellene lennie gyerekvállalásnak. De mi a helyzet a világsztárok frontján? Ennek jártunk most utána.

A Feleségek luxuskivitelben sztárjának egyik rajongója tette fel a kérdést Instagramon, hogy vajon mások miért nem tartják tiszteletben, ha valaki úgy dönt, nem szeretne szülő lenni. Csősz szerint ennek egyik oka, hogy sokan szeretik kivetíteni saját vágyaikat és gondolataikat a körülöttük élőkre, illetve azt is hozzátette, hogy szerinte sokan „funkciógyereket” vállalnak, hogy ezzel megfeleljenek házastársuk és a társadalom elvárásainak.

Nem kötelező szülni, ezt kellene már végre elfogadni. Túlnépesedett a Föld és még mindig ezt szajkózzuk. Egyébként minél kisebb egy ország, az egyénre eső jövedelem annál nagyobb. Egészségesebb társadalomra van szükségünk. Legyen teljesen normálisa, hogy egyes nők nem szülnek, gyerek nélkül is teljes és boldog életet élhetnek

– olvashattuk a luxusfeleség válaszában.

Sári Évi szerint az emberek reakciója miatt kellemetlen a gyermekvállalásról beszélni Úgy érzi, hogy általában azok faggatóznak erről a témáról, akiknek valójában semmi közük a dologhoz.

Jennifer Aniston belefáradt, hogy arról faggatják, miért nincs gyereke

Nincs még egy világsztár, akiről annyiszor pletykálták volna, hogy terhes, mint Jennifer Aniston. A Jóbarátok egykori színésznője úgy érzi, hogy a vele kapcsolatos pletykák tökéletesen tükrözik azt a szexista gondolatot, mely alapjaiban akarja megszabni a nőknek, hogy miképp kellene élnie az életüket, és hogy mitől lehetnek boldogak.

A gyerekvállaláshoz senkinek nincs köze, kivéve az adott párt, vagy az egyént (utóbbihoz Novák Katalinnak lenne pár szava – a szer–.), akit ez érint. Az én elképzelésemben a boldog és teljes élet lehet, hogy különbözik másokétól. Senkinek nincs joga mások döntése felett ítélkezni. Senki nem tudja, hogy mi történik otthon, a négy fal között. Ez egy nagyon érzékeny téma, különösen nekem

– mondta 2017-ben az amerikai Glamournak adott interjújában Aniston.

Oprah Winfrey úgy érzi, utálták volna őt a gyerekei

Oprah Winfrey talán az egyik legsikeresebb nő jelenleg a világon. Karrierje közel 46 éve kezdődött, azóta pedig folyamatosan döntögeti a falakat és feszegeti a határokat. Winfrey az igazi karrierista nő, aki úgy érzi, életébe nem fért bele egy gyerek.

Ha lettek volna gyerekeim, akkor utáltak volna. Az Oprah Show-ban, rólam beszélve végezték volna, mert az életemben valaminek szenvednie kellett volna és azok valószínűleg ők lettek volna

– mesélte a Hollywood Reporternek adott interjújában Winfrey.

Betty White nem bánja, hogy nem lett belőle anya

Bár alakításai miatt a legtöbben anyafiguraként tekintenek rá, a 96 éves Betty White azonban sosem látta magát ebben a szerepben. Az Grammy- és többszörös Emmy-díjas színésznő úgy érzi, ha lettek volna gyerekei, karrierjének már rég vége lenne.

Soha nem bántam meg. Nagyon megszállott vagyok dolgokkal kapcsolatban. Tudom, hogy ha teherbe estem volna, akkor természetesen csak arra koncentráltam volna. De nem a gyerekeket választottam, mivel a karrieremre fókuszáltam, és nem gondolom, hogy ilyen megszállottsággal, mint amilyen én vagyok, mindkét dolgot tudtam volna kezelni

– nyilatkozta a CBS-nek a színésznő.

Chelsea Handler úgy érzi, nem lett volna jó anya, ellenben tökéletes nagynéni

Egyértelműen nem szeretnék gyerekeket. Sok barátomnak vannak gyerekei, de nem gondolom, hogy én nagyszerű anya lennék. Nagyszerű nagynéni vagyok vagy nagyszerű ember, aki anya barátja

– mondta Amanda de Cadenetnek Chelsea Handler, aki a MyDomaine.com-nak adott interjújában azt is hozzátette, hogy szerinte őszintének kell lennünk magunkkal és tudnunk kell, hogy mik az erősségeink az életben:

Azt gondolom, hogy sok embernek szülőnek kellene lennie, soknak pedig nem. Szerintem a hiányosságok ismerete nem egy rossz dolog.

Ellen DeGeneres és Portia De Rossi gyerek nélkül is családnak érzik magukat

Bár 2008 óta házasok és lehetőségük is lenne rá, Ellen DeGeneres és felesége, Portia De Rossi mégis úgy döntöttek, hogy nem vállalnak gyereket. DeGeneres úgy érzi, ez egy hatalmas felelősség, amit csak akkor szabad bevállalni, ha az ember teljesen biztos magában, ő pedig – függetlenül attól, hogy úgy érzi, nagyszerű szülők lennének – nem akarná elrontani. Az Emmy-díjas műsorvezető felesége ugyanezt gondolja.

Nagyon akarnod kell, hogy legyenek gyerekeid, de egyikünk sem akarta. Szóval csak én leszek és Ellen, gyerek nélkül. Legjobb barátok vagyunk és boldog házasságban élünk. Tényleg az, soha nem voltam még ennyire boldog

– mesélte az OUT magazinnak még 2013-ban De Rossi.

Kiemelt kép: Instagram/@boglárkacsosz