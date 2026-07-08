Takács Péter szerint „a gyógyszer nem luxuscikk”

Pintér Sándor volt egészségügyi államtitkára, a fideszes Takács Péter immár áfamentessé tenné a gyógyszereket szeptember 1-jétől. Az ellenzéki politikus érvelése szerint

a gyógyszer nem luxuscikk, nem kényelmi termék, hanem a gyógyulás alapfeltétele.

Takács Péter 0 százalékra csökkentené az adót a vényköteles és nem vényköteles, emberi fogyasztásra szánt gyógyszerek esetében. A fideszes képviselő irománya alapján, ezzel előállhatott volna már az Orbán-kormány idején is. Azt írja ugyanis: az EU közös hozzáadottértékadó-rendszeréről szóló irányelv 2022-es módosítása óta lenne lehetőség a 0 százalékos adókulcs bevezetésére.

A nulla százalékos gyógyszeráfa már a hétfői parlamenti vitában is előkerült, akkor Takács Péter ezt, mint a Tisza Párt egyik be nem tartott kampányígéretét kérte számon, jelezve: a Fidesz támogatná a javaslatot. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter akkor jelezte: a kampányígéretek közül már eddig is sokat teljesítettek, dolgoznak az adócsomagon is, amelyben benne lesz a gyógyszeráfa is. Pénteken a közigazgatási államtitkárok tárgyalják az áfatörvényt. A mminiszter visszautasította a fideszes képviselő állítását, hogy félrevezették a választókat, azt mondta: egyértelműen a vényköteles gyógyszerekről szólt az ígéretük.

A fideszes képviselő mellett a kormány is benyújtott három törvényjavaslatot.

Az egészségügyi törvénymódosítás a szifiliszfertőzések adatkezelésével függ össze, a köznevelési törvény változtatása egyebek mellett helyreállítja a pedagógusok sztrájkjogát, a rendészeti feladatellátással kapcsolatos előterjesztés a Terrorelhárítási Központ (TEK) és az Országgyűlési Őrség beolvadását szabályozza a rendőrségbe.

A Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter által jegyzett törvényjavaslat szerint a szifilisz kiszűréséhez és a várandós kezelésének mielőbbi megkezdéséhez meg kell teremteni a lehetőségét, hogy a fertőzésre vonatkozó adatot a várandósgondozást végző személy vagy a várandóst ellátó más kezelőorvos – például a szülést levezető orvos – akkor is láthassa, ha nem a várandósgondozás keretében történt a szifiliszszűrés. Jelenleg ezen adathoz az EESZT-ben nem férhet hozzá közvetlenül bármely egészségügyi szolgáltató. Az indoklás szerint Magyarországon 2024-ben a veleszületett szifiliszes esetek száma háromszorosára nőtt az előző évi esetszámhoz képest.

Kapcsolódó „Sokan nem emlékeznek az alkalmi szexpartnerük nevére” – megduplázódott a szifiliszes betegek száma A szifilisznek manapság is bárki áldozatául eshet kortól és nemtől függetlenül – még a várandós nők is veszélyben vannak.

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosításával egyebek mellett eltörölné a köznevelésben foglalkoztatottak szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat, szélesítené az igazgatók munkáltatói jogkörét az állami fenntartású iskolákban. Az MTI gyűjtése szerint Pósfai Gábor belügyminiszter csökkentené a rendőri feladatellátás során jelentkező párhuzamosságokat. A terrorizmust elhárító szerv mint önálló rendvédelmi szerv megszűnik, a TEK október 1-jétől az általános rendőrségi feladatokra létrehozott szerv területi szerveként fog működni. Az Országgyűlési Őrség október 1-jével történő megszüntetése révén a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelmét egyetlen szerv látná el, rendőri feladatként.