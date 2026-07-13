Gyógyszeráfa lenullázása: de mennyit nyerünk ezzel?

Magyar Péter miniszterelnök még a kampányban megígérte, hogy nulla százalékra csökkentik a gyógyszerek áfáját. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint ez az ígéret egyértelműen csak a receptre felírt, orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekre vonatkozott. A korábbi egészségügyi államtitkár, Takács Péter (Fidesz) viszont azt hiányolja, hogy miért nem lesz nulla az összes gyógyszer áfája, azaz a vény nélkülieké is. Már csak az a kérdés, az előző kormány alatt miért nem hiányolta ezt a volt államtitkár. (A gyógyszerek áfája jelenleg 5 százalék, akár vényköteles, akár vény nélkül beszerezhető a készítmény.)

A Népszava szakértőt kérdezett arról, hogy valójában milyen jelentőségű kérdésről van szó. A gyógyszeripari közgazdász a lapnak azt mondta,

a gyógyszeráfa ügye inkább egy olcsó gesztus, mint valódi rendszerszintű reform.

Mint írták, a lépés az érintett háztartásoknak legfeljebb havi néhány száz forint könnyebbséget jelenthet majd.

Gyógyszerpiaci szakértők a lapnak azt is elmondták, hogy a mostani, a támogatott gyógyszerek áfájának eltörlésére vonatkozó javaslat a betegek pénztárcájára nézve miért szimbolikus gesztus. A legtöbb receptköteles gyógyszernél ugyanis a beteg csak a térítési díjat fizeti ki, a gyógyszer árának fennmaradó részét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozza. Az áfa ugyanakkor a teljes fogyasztói árra rakódik rá, ezért az áfacsökkenésből nem kizárólag a beteg részesül, hanem jelentős részben a NEAK gyógyszertámogatási kiadása is mérséklődik.

A szakértők szerint a Tisza-kormány 7 milliárd forintos, csak a vényköteles gyógyszerekre szűkített lépése és a Fidesz által javasolt, ennél jóval költségesebb teljes körű áfamentesség (ez mintegy évi 24–27 milliárd forintos áfabevétel-kiesést jelentene) egyaránt aránytalanul kis betegoldali haszonnal jár.

Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) szerint ugyanekkora állami forrásból nagyobb segítséget lehetne nyújtani, ha azt nem általános adócsökkentésre, hanem célzott gyógyszertámogatásra fordítanák, például az alacsony jövedelműeknél, rászorulóknál, króniukus betegeknél, stb. További részletekért kattintson.