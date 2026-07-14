Orbán Balázs szerint Orbán Viktor Amerikában is a Fideszért és a táboráért dolgozik

Minden nap a nemzeti táborért dolgozik, a nemzeti tábor újjászervezésén dolgozik – mondta Orbán Balázs a Telexnek Orbán Viktorról. A fideszes parlamenti képviselő arra kérdésre, miért utazott el a Fidesz elnöke az USA-ba a foci-vb-re, miközben példátlan alkotmányos válságról beszél, azt mondta:

Mindenkinek lehetősége van nyáron, 16 év kormányzás után elmenni pihenni.

A Fidesz korábbi kampányfőnöke szerint a volt kormányfő egyébként „a pártjáért és a táboráért dolgozik most is, még az utazásaival összefüggésben is”.

Orbán Balázs arról is beszélt a lapnak, hogy szerinte a Sulyok Tamás köztársasági elnököt eltávolító alkotmánymódosítás formailag hibás, így pedig véleménye szerint elképzelhető olyan alkotmányértelmezés is, ami szerint a Sulyok helyére ültetett új köztársasági elnök aláírásával ellátott jogszabályok és kinevezések érvénytelenek. A képviselő azt mondta, a Fidesz és a Fidesz-frakció meg fogja vitatni, hogy ezeket a jogszabályokat elfogadja-e vagy ne.

Nem kéne itthon harcolnia?

Arra a felvetésre, hogy nem kellene-e Orbánnak itthon harcolni azokban a napokban, amikor a Fidesz a tiszás önkénytől félti a magyarokat, azt felelte:

Hogy harcoljon?

A fideszes politikus úgy látja, hogy mivel Orbán Viktor nem parlamenti képviselő, „ebben az értelemben szabad ember”. Szerinte az országnak szüksége van rá, és „Orbán Viktor ott lesz, amikor igazán szükség lesz rá”.

Mint kiderült, Orbán Balázs egyébként azt sem tartja magától értetődőnek, hogy Orbán Viktor lenne az ellenzék vezetője, mint mondta, majd az ellenzék eldönti, hogy amikor választási helyzet lesz, akkor pontosan milyen felállásban vág neki a megmérettetésnek.