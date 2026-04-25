Orbán Viktor visszaadja a mandátumát, hogy a nemzeti oldal újjászervezésével foglalkozzon

Nagy várakozás előzte meg Orbán Viktor bejelentését. Szombaton 16 órakor a Facebookján jelezte, hogy egy óra múlva a Fidesz megújulásával kapcsolatba tesz majd bejelentést.

Orbán azt közölte, hogy véget ért a Fidesz elnökségi ülése, és „gőz erővel zajlanak” politikusok meghallgatásai.

Közösségünk minden tagjának véleményére, tapasztalatára, ás tenni akarására szükségünk van.

Bejelentette: gyökeresen átalakítják a frakciót, a vezető Gulyás Gergely lesz.

Bejelentette azt is, hogy a listavezetőként szerzett mandátuma a Fideszé, ezért visszaadja, nem veszi fel.

Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség

– mondta Orbán hozzátéve, hogy párt a jövő héten tartja az országos választmány ülését, az ősszel esedékes tisztújítást pedig előrehozták júniusra.

Orbán Viktor az április 12-i kétharmados vereség után egyszer szólalt meg. A választás után adott interjújában azt mondta: ha a párt úgy dönt, akkor levezényli a megújulást. Arról beszélt, hogy 2002 után is teljes megújulást vezényelt le, csakúgy, ahogy a rendszerváltás utáni években. Most harmadszorra is „elvégzi ezt a munkát”, ha a Fidesz választmánya így dönt majd április 28-án. Orbán az interjúban fogalmazta meg azt is, hogy választási győzelemhez állították össze a pártlistájukat, a vereség miatt viszont teljesen újra kell szabni a leendő ellenzéki Fidesz–KDNP frakciót. Orbán 1990 óta, 36 éve volt tagja a parlamentnek.