Szalay-Bobrovniczky a 4iG-vel a választás előtt kötött szerződésről: „A haderőfejlesztésben sajnos ekkora számok vannak”

Egy évek óta zajló előkészítő folyamat eredménye az az 1311 milliárd forintos keretszerződés, amelyet a Honvédelmi Minisztérium alig egy hónappal a választás előtt kötött a NER kedvenc technológiai vállalataként számontartott 4iG-vel – ezzel magyarázta a szerződés időzítését Szalay-Bobrovniczky Kristóf, az előző kormány honvédelmi minisztere a Hír TV-nek adott interjújában, amit a HVG szemlézett.

Ez nem egy választási kérdés, ez egy szakmai kérdés

– mondta Szalay-Bobrovniczky.

A volt miniszter a „Magyarország minősített időszaki vezetés-irányítási rendszerének digitalizációs fejlesztésére” kötött szerződés tartalmáról azt mondta, hogy ez „a közvélemény számára talán nehezebben érthető, komplex fogalom”. Szerinte a mai világban már nem lehet digitális eszközök nélkül élni, és ez a hadseregre is igaz. A szerződés szerinte ezeknek az eszközöknek az összehangolásáról szól. A fejlesztést a volt miniszter a következőképpen igyekezett szemléltetni:

Ezt úgy érdemes elképzelni, hogy amikor a televíziós filmekben látjuk ezeket a situation roomokat, és ott a sok képernyő előtt látják a vezetők, hogy mi történik, a digitalizációnak végső soron ez az eredménye.

Szalay-Bobrovniczky az 1311 milliárd forintos összeget azzal magyarázta, hogy „a haderőfejlesztésben sajnos ekkora számok vannak valójában”.

A volt miniszter szerint a szerződés bruttó összegéről van szó, amelyből mintegy 300 milliárd forint visszakerül a költségvetésbe. A fennmaradó körülbelül 1000 milliárd forint tíz évre oszlik el, vagyis éves szinten nagyjából 100 milliárd forintról beszélnek. Szalay-Bobrovniczky szerint ez a GDP 2 százalékát kitevő védelmi kiadásoknak mindössze 5 százaléka. Hozzátette: a NATO-vállalások alapján a védelmi kiadásokat a GDP 5 százalékára kell feltornászni. Szerinte ha a szerződésben foglalt fejlesztések nem valósulnának meg:

Nemzetbiztonsági hátrányba fogunk kerülni, mert nem lesz elég jó a hadseregünk.

A HVG csütörtökön írt arról, hogy a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázisa a választás előtt 1 311 050 000 000 forint értékű keretszerződést kötött a 4iG űrtechnológiai leánycégével, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt.-vel. A megállapodás 2035. december 31-ig szól, tárgyát pedig így határozták meg: „Magyarország minősített időszaki vezetés-irányítási rendszerének digitalizációs fejlesztése program”. A Honvédelmi Minisztérium korábban azt közölte, hogy a megállapodás többéves kormányzati előkészítés eredményeként jött létre, a szerződés tartalma azonban a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvény alapján nem nyilvános.

Magyar Péter miniszterelnök a cikkre reagálva azt írta:

Az oligarcha urak tekintsék úgy, hogy a szerződés nem létezik.

Szalay-Bobrovniczky a Hír TV-ben erre is reagálva beszélt arról, hogy szerinte a megállapodás nem politikai, hanem szakmai kérdés, és a hadsereg működéséhez szükséges digitális fejlesztéseket szolgálja.