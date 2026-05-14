Honvédelmi minisztériumhonvédségjászai gellért
A HM több mint egybillió forintos szerződést kötött a 4iG űrtechnológiai cégével a választás előtt

Szajki Bálint / 24.hu
A 4iG székháza
2026. 05. 14. 13:27
A keretmegállapodás összege: egybillió-háromszáztizenegymilliárd-ötvenmillió forint.

A Honvédelmi Minisztérium és a logisztikával foglalkozó szerve, a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis a választás előtt

1 311 050 000 000 forint, azaz egybillió-háromszáztizenegymilliárd-ötvenmillió forint

értékű keretszerződést kötött az elsősorban Jászai Gellért NER-milliárdoshoz kötött 4iG űrtechnológiai leánycégével, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt.-vel – írja a HVG.

Összehasonlításképp: ennél az összegnél alig fizetett többet az állam a ferihegyi repülőtér visszavásárlásakor.

A lap információi szerint március közepén kötötték a megállapodást, ami április elejétől érvényes. A keretmegállapodás 2035. december 31-ig szól.

A megállapodás tárgyát a következőképp fogalmazták meg: „Magyarország minősített időszaki vezetés-irányítási rendszerének digitalizációs fejlesztése program”.

A HVG kérdéseire a HM röviden azt a választ küldte, hogy a megállapodás „több éves kormányzati előkészítés eredményeképpen jött létre”. Több témában azzal utasították el a válaszadást, hogy a szerződés a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvény alapján nem nyilvános. Annyit hozzátettek: „a szerződés a kormányzati átadás-átvétel tárgyát fogja képezni”.

