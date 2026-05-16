A polgári engedetlenség miatt kirúgott pedagógusok: Lannert Judit bejelentése hatalmas elégtétel

A Tanítanék Mozgalom Facebook-oldalán adott ki közleményt az a 15 pedagógus, akiket 2022-ben rúgtak ki polgári engedetlenség miatt, miután közös sztrájkot hirdettek a magyar oktatás függetlenségéért. Az oktatók Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter kijelentésére reagálnak a bejegyzésben, miszerint a polgári engedetlenség miatt kirúgott tanárok rehabilitációját tervezik.

A bejegyzést Molnár Barbara, Ocskó Emese, Palya Tamás, Sallai Katalin, Törley Katalin, Horváth Brigitta, Nemes Mária, Ősi Judit, Pfeiffer Norbert, Rábai János, Velényi Dóra, Kapin Lilla, Törökné Pethő Erzsébet, Szabó Márton, és Tölgyfa Gergely aláírásával közölték a Tanítanék oldalán.

Nagyra értékelik a miniszter szavait

Maga a bejelentés is hatalmas elégtétel számunkra, örülünk és nagyra értékeljük Lannert Judit szavait

– áll a pedagógusok közleményében.

Azt is örömmel konstatálják és bizakodással tölti el őket, hogy Lannert programjában több olyan célkitűzés is helyet kapott, amiért a 2022-es sztrájkok során felemelték a szavukat.

A polgári engedetlenséget elsősorban a pedagógusok sztrájkjogának helyreállításáért, az oktatási rendszerünk súlyos, válságos állapota és a tanítványaink jövőéért érzett aggodalom, valamint az előző döntéshozók megalázó, a pedagógustársadalmat semmibe vevő attitűdje miatt vállaltuk, s most mindezen problémafelvetéseinkre választ kaptunk

– fogalmaznak, hozzátéve, remélik, a velük szolidaritásból felmondott kollégáknak is megnyugvást hoz az új irány, amit Lannert programja kijelölt az oktatásban.

Kívánják, hogy a munkájukat a sztrájkokból kifolyólag elvesztett pedagógusok – amennyiben úgy szándékozzák – hamarosan visszatérhessenek az oktatásba.