Havasi Bertalan: Nem mindig kormányoztunk jól. Szarul kommunikáltunk

„Magyar Péter idegei felmondták a szolgálatot” felütéssel különös hangvételű közleményt küldött szerkesztőségünknek Orbán Viktor egykori sajtófőnöke, Havasi Bertalan, alig egy órával azután, hogy a miniszterelnök azonnali hatállyal felmentette helyettes államtitkári tisztségéből.

Ebben szó esett a végkielégítéséről, ami nettó 7,8 millió forint lenne saját számításai szerint (1,3 millió a fizetése, hat hónapnyit kapna).

Amit, Öcsi, te az utolsó fillérig ki fogsz perkálni. Mint ahogy ki fogod fizetni a többi általad már megalázott vagy még megalázandó közszolgának is az utolsó fillérig, ami jár

– írta Havasi Magyar Péternek, miután a miniszterelnök jelezte neki, hogy ne számítson végkielégítésre, amikor délelőtt összefutottak a minisztérium tetőteraszán.

Havasi szerint neki kenyérre, családja megélhetésére kellene a végkielégítés, ezért ne más mondja meg, hogy milyen célokra utalja át esetleg a búcsúpénzét.

Havasi rámutatott arra is, hogy a felmentéséről szóló miniszterelnöki határozatban az szerepel, hogy a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára mentik fel a tisztségéből, és ilyen miniszter már nincs. Valamint arra is kitért, hogy a felmentése előtt nem módosították a törvényt, ami a felmentett közszolgák juttatásait szabályozza, utólag pedig erre a visszaható hatály tilalma miatt már nincs jogszerű lehetőség.

„Kicsinyes vagy és tájékozatlan. Alkalmatlan” – vonta le a végkövetkeztetést Magyar Péterre nézve.

Havasi a saját táborához is szólt.

Ne szarjunk már be!! Ettől?! Nem mindig kormányoztunk jól. Szarul kommunikáltunk. Egyesek közülünk le is buktak, és az igazságszolgáltatás elé kerültek. Nagyon helyes!

– írta Havasi, aki szerint a politikai közösségük 99,95 százaléka tisztességes, becsületes ember.

Ne szégyelljétek. Ne járjatok lehajtott fejjel! Ti vagytok a nemzeti oldal!

– üzente.

Havasi biztos benne, hogy előbb-utóbb a Fidesz is összeszedi magát. Levelét, „hajrá Fidesz, hajrá Orbán Viktor!” felkiáltással zárta, hozzátéve, hogy a hajrá ez esetben azt jelenti: „gyerünk, nyomjuk most már, ébresztő!”