„Politikai bosszú” – így reagált Gulyás Gergely, hogy felbontják Krausz Ferenc alapítványának 261 milliárdos szerződését

Magyar Péter miniszterelnök (j) fogadja Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője, leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter gratulációját eskütétele után az új Országgyűlés alakuló ülésén az Országházban 2026. május 9-én.
2026. 05. 16. 08:27


Politikai bosszúnak nevezte a Fidesz frakcióvezetője szombaton a kormányfő bejelentését az Élvonal Alapítvány finanszírozásának visszavonásáról, és a döntés felülvizsgálatát javasolta.

Gulyás Gergely azzal vádolta a Tisza Pártot, hogy a tények ismerete nélkül hozott döntést, és rombolást kezdett a tudomány területén.

Magyar Péter úgy jelentette be a Krausz Ferenc Nobel-díjas professzor által vezetett Élvonal Alapítvány finanszírozásának visszavonását, hogy az szakmai érvekkel nem alátámasztható. Kénytelenek vagyunk ezért a háttérben meghúzódó motivációt politikai bosszúként értelmezni

– írta.

A fideszes politikus közölte: az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány a világon egyedülálló szervezet, amelynek célja a külföldön dolgozó magyar kutatók hazahívása, a tehetséggondozás és innovatív vállalkozások alapítása. Az alapítvány finanszírozása az elért teljesítményhez kötött, attól függően biztosított.

A finanszírozás hat évében az első esztendőben 26 milliárd forint, míg a hatodik évben 53 milliárd forint állna az alapítvány rendelkezésére teljesítményalapon, elszámoltathatóan – közölte Gulyás Gergely.

Javasoljuk a kormánynak a döntés felülvizsgálatát, Krausz Ferenc Nobel-díjas professzorral és a kuratórium többi tagjával a mielőbbi egyeztetések megkezdését!

– írta.

Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést. A kormányfő arra kérte a professzort, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot.

Az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriuma közleményben sürgetett mielőbbi párbeszédet a kormánnyal. A kuratóriumi tagok azt írták: meggyőződésük, hogy a kiemelkedő tehetségek támogatása és a világszínvonalú kutatások előmozdítása nem csupán intézményi cél, hanem Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Ennek szellemében várják a mielőbbi párbeszédet a magyar kormánnyal annak érdekében, hogy a kérdéseket megvitassák, és megtalálják azt a működési konstrukciót és azokat a feltételeket, amelyek mentén a fenti célokat a lehető leghatékonyabban valósíthatják meg – közölték.

