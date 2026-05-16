Reagált Krausz Ferenc alapítványa Magyar Péter bejelentésére, miszerint felbontják a korábbi 261 milliárd forintos szerződésüket

Az Élvonal Alapítvány kuratóriuma közleményben reagált Magyar Péter miniszterelnök azon kijelentésére, miszerint a kormány felbontja az alapítvánnyal kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, írja a Telex. Egyben arra kérték Krausz Ferenc Nobel-díjas kutatót, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza az államnak.

A közlemény szerint a tagok változatlan meggyőződéssel vallják, hogy a tevékenysége „nem csupán intézményi cél, hanem Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke”, ezért várják a párbeszédet a Tisza-kormánnyal.

Különösen fontosnak tartjuk, hogy a fiatal kutatók, diákok és kiemelkedő képességű tehetségek számára olyan lehetőségeket biztosítsunk, amelyek révén Magyarország nemzetközi szinten is meghatározó tudományos és innovációs központtá válhat. Ezen célok a tudásalapú gazdaság jövőjének alapfeltételei, amelyek teljes mértékben átfedésben vannak a Tisza-kormány által vállalt célkitűzésekkel

– olvasható az alapítvány lapnak küldött közleményében, amelyet Krausz Ferenc mellett több Abel- és Nobel-díjas kutató is aláírt, köztük Prof. Dr. Lovász László, az MTA korábbi elnöke.