magyar péterélvonal alapítványkrausz ferencreakció
Tudomány

Reagált Krausz Ferenc alapítványa Magyar Péter bejelentésére, miszerint felbontják a korábbi 261 milliárd forintos szerződésüket

krausz ferenc, reakció, támogatás, magyar péter
Adrián Zoltán / 24.hu
Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus előadást tart a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 2024. május 11-én.
admin Lányi Örs
2026. 05. 16. 06:25
krausz ferenc, reakció, támogatás, magyar péter
Adrián Zoltán / 24.hu
Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus előadást tart a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 2024. május 11-én.

Az Élvonal Alapítvány kuratóriuma közleményben reagált Magyar Péter miniszterelnök azon kijelentésére, miszerint a kormány felbontja az alapítvánnyal kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, írja a Telex. Egyben arra kérték Krausz Ferenc Nobel-díjas kutatót, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza az államnak.

A közlemény szerint a tagok változatlan meggyőződéssel vallják, hogy a tevékenysége „nem csupán intézményi cél, hanem Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke”, ezért várják a párbeszédet a Tisza-kormánnyal.

Különösen fontosnak tartjuk, hogy a fiatal kutatók, diákok és kiemelkedő képességű tehetségek számára olyan lehetőségeket biztosítsunk, amelyek révén Magyarország nemzetközi szinten is meghatározó tudományos és innovációs központtá válhat. Ezen célok a tudásalapú gazdaság jövőjének alapfeltételei, amelyek teljes mértékben átfedésben vannak a Tisza-kormány által vállalt célkitűzésekkel

– olvasható az alapítvány lapnak küldött közleményében, amelyet Krausz Ferenc mellett több Abel- és Nobel-díjas kutató is aláírt, köztük Prof. Dr. Lovász László, az MTA korábbi elnöke.

Kapcsolódó
A Magyar-kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261,7 milliárdos szerződést
A miniszterelnök az eddig kifizetett milliárdok visszautalására kéri a Fidesszel jó viszonyt ápoló Nobel-díjas kutatót.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Néhány év alatt 6 babát vesztett el Vágó Bernadett és Miller Zoltán
Hantavírussal fertőzött beteget azonosítottak Arad megyében
Magyar Péter üzent Mészárosnak a kordonbontás után: Ha szabálytalanság történt, „szerződést fogunk bontani”
A Magyar-kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261,7 milliárdos szerződést
A Real Madrid játékosai az Oviedo elleni mérkőzésen.
Mi a Real Madrid válságának valódi oka?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik