Visszakapja egyházi státuszát az Iványi Gábor-féle Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) a Tisza-kormány ígérete alapján – írja a Népszava. Erről Iványi Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel egyeztetett. A döntés nyomán az egyházat vezető lelkész a budapesti és szegedi iskolák újraindítását tervezi.

Így lehetetlenítették el Iványiék egyházát

A Fidesz vezette parlament 2010 után kezdte ellehetetleníteni Iványiékat: megfosztották őket egyházi státuszuktól, így a MET jelentős állami forrásoktól esett el. Mostanra milliárdos tartozást halmoztak fel, mivel az állami normatívák hiányát a jelentős civil adományozás sem tudta pótolni.

Az elmúlt években visszatérőek voltak az egyház elleni hatósági fellépések. Ezek közül az egyik legemlékezetesebb egy 2022 februárjában történt eset, mely során a NAV nagy erőkkel megszállta az egyházhoz kötődő Oltalom Karitatív Egyesület irodáit. Az esettel kapcsolatban Iványi Gábor lelkész ellen csoportosan elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak vádja miatt tettek feljelentést. Iványi a bíróságon a feljelentés visszavonását kérte, és politikai indíttatású eljárásról beszélt a NAV-razzia kapcsán.

Budapest Főváros Kormányhivatala 2024 augusztusában bezáratta a MET-hez tartozó két iskolát, a Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumot, valamint a Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnáziumot. A lépést azzal indokolták, hogy a közműszolgáltatók és a NAV jelzései alapján a fenntartó a felhalmozott közüzemi tartozásaival veszélyezteti a gyermekek folyamatos és biztonságos nevelését. A tanév kezdete előtt ez rengeteg szülőt és diákot hozott nagyon nehéz helyzetbe – ezekbe az iskolákba sok sajátos nevelési igényű gyermek, köztük autista diákok is jártak, akik közül nem mindenkinek sikerült iskolát találni a tanév elkezdéséig, egyes esetekben a mai napig sem.

Megoldást hozhat a kormányváltás

A Tisza-kormány hatalomra kerülésével most megoldódhat Iványi testvérközösségének az ügye. A státusz rendezéséhez nem szükséges módosítani az egyházi törvényt, mert az a jelenlegi jogszabályi környezetben is megoldható a MET-et vezető lelkész szerint.

Iványi bizakodó azzal kapcsolatban, hogy ősztől újraindulhatnak a bezárt budapesti és szegedi iskoláik, melyre a gyerekek és szüleik részéről is mutatkozik igény, illetve elmondása szerint a a pedagógusok is szívesen visszamennének oda tanítani. A Wáberer Györgytől kapott 100 millió forintot az iskolai körülmények javítására fordítják. Ezenfelül Iványi szeretné, ha néhány – hátrányos helyzetű térségben működő – vidéki iskolájukat is visszaadná az állam.

„Kellemes meglepetés, nagy örömmel tölt el. Ez a parlamenti választás a rendszerváltással vetekedő esemény volt” – nyilatkozta a lap kérdésére Iványi, aki legfeljebb csak egyszerű többségre és a lengyel politikai helyzethez hasonló küszködésre számított itthon is április 12. után.

Korábban arról is írtunk Iványi Gáborral kapcsolatban, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök esetleges távozása során a lelkész neve is felmerülhet mint lehetséges utód. Ezzel kapcsolatban Iványi úgy nyilatkozott: „nem hiányzik az élettörténetemből, hogy ez megtörténjék.”